شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد: فتح مناقصة عطاء صوامع القمح غداً الخميس

وزارة الاقتصاد: فتح مناقصة عطاء صوامع القمح غداً الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن فتح مناقصة عطاء مشروع صوامع القمح يوم غد الخميس.

ويأتي فتح العطاء ضمن التسلسل الزمني المعتمد، لإنجاز المشروع الاستراتيجي لتحقيق هدفنا في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في فلسطين، خاصة في ظل الأزمات وعدم استقرار سلسلة التوريد من هذه السلعة الاستراتيجية.

ويفتح العطاء في مقر وزارة الاقتصاد الوطني من قبل اللجنة المختصة بفتح العطاء في تمام الساعة 11 صباحاً بعد انتهاء المهلة المحددة للشركات في هذا التوقيت، بحيث يكون متاح للمهتمين ووسائل الإعلام الحضور وتغطية هذا الحدث المهم.

يذكر ان العطاء عبارة عن تصميم وبناء وتمويل وإدارة صوامع قمح عدد 2 بسعة تخزينية 40 ألف طن للصومعة الواحدة في موقعين مختلفين، ما مجموعه 80 ألف طن كمرحلة أولى.

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