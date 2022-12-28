طالع أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة عقب جلستها الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، حيث اطلعت اللجنة على تقرير العمل حول المنخفض الجوي الأخير، ومجمل التدخلات الحكومية التي قامت بها الطواقم الميدانية والاستخلاصات المطلوب العمل عليها، وتم التأكيد على متابعة المتضررين وإسنادهم العاجل عبر وزارة التنمية الاجتماعية، والإشادة بجهود مختلف الجهات والطواقم الحكومية العاملة خلال المنخفض.واستمعت اللجنة إلى تقرير من الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة حول عمل البعثة الفلسطينية الرياضية والإعلامية المشاركة في مونديال قطر، ودورها في تفعيل حضور قضيتنا الوطنية، وإبراز حالة التأييد والمناصرة لقضيتنا ووقوف الشعوب والجماهير المتواجدة إلى جانب حقنا بالتحرر والخلاص من الاحتلال.وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان؛ الشؤون الإدارية، والشؤون الاقتصادية، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.وقررت اللجنة مصرف مبلغ مالي لوزارة العمل لتعزيز متطلبات وتطوير مراكز التدريب المهني، بالإضافة لتكليف وزارة المالية بصرف مستحقات شهداء وزارة الداخلية والأمن الوطني، ممن ناهزوا سن التقاعد.كما قررت تخصيص مساحات جديدة من الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة، في محافظتي خانيونس ورفح والموافقة على لائحة معايير اللياقة الصحية والبدنية الخاصة بمسابقات التوظيف في وزارة الداخلية والأمن الوطني.وتم المصادقة على نظام عمل اللجان الطبية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، وإعادة تشكيل لجنة دراسة ملفات التعديات في العشوائيات.كما تم إقرار مدونة السلوك الوظيفي المحدثة وأخلاقيات الوظيفة العامة، بما يحقق خدمة أفضل ومعاملة أرقى للمواطنين، وبدء تنفيذ الإجراءات الميدانية الموصى بها لتأمين مباني ومقرات وزارة الصحة، وتنظيم استقبال المواطنين.وقررت اللجنة توفير نظام طاقة شمسية متكامل لمركز التدريب المهني في رفح، والمصادقة على خطة عمل لجنة المركبات الحكومية للعام 2023، وإقرار وثيقة تجويد وتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية.