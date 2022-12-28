شؤون فلسطينية

طالع أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة عقب جلستها الأسبوعية

طالع أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة عقب جلستها الأسبوعية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، حيث اطلعت اللجنة على تقرير العمل حول المنخفض الجوي الأخير، ومجمل التدخلات الحكومية التي قامت بها الطواقم الميدانية والاستخلاصات المطلوب العمل عليها، وتم التأكيد على متابعة المتضررين وإسنادهم العاجل عبر وزارة التنمية الاجتماعية، والإشادة بجهود مختلف الجهات والطواقم الحكومية العاملة خلال المنخفض.

واستمعت اللجنة إلى تقرير من الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة حول عمل البعثة الفلسطينية الرياضية والإعلامية المشاركة في مونديال قطر، ودورها في تفعيل حضور قضيتنا الوطنية، وإبراز حالة التأييد والمناصرة لقضيتنا ووقوف الشعوب والجماهير المتواجدة إلى جانب حقنا بالتحرر والخلاص من الاحتلال.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان؛ الشؤون الإدارية، والشؤون الاقتصادية، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة مصرف مبلغ مالي لوزارة العمل لتعزيز متطلبات وتطوير مراكز التدريب المهني، بالإضافة لتكليف وزارة المالية بصرف مستحقات شهداء وزارة الداخلية والأمن الوطني، ممن ناهزوا سن التقاعد.

كما قررت تخصيص مساحات جديدة من الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة، في محافظتي خانيونس ورفح والموافقة على لائحة معايير اللياقة الصحية والبدنية الخاصة بمسابقات التوظيف في وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وتم المصادقة على نظام عمل اللجان الطبية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، وإعادة تشكيل لجنة دراسة ملفات التعديات في العشوائيات.

كما تم إقرار مدونة السلوك الوظيفي المحدثة وأخلاقيات الوظيفة العامة، بما يحقق خدمة أفضل ومعاملة أرقى للمواطنين، وبدء تنفيذ الإجراءات الميدانية الموصى بها لتأمين مباني ومقرات وزارة الصحة، وتنظيم استقبال المواطنين.

وقررت اللجنة توفير نظام طاقة شمسية متكامل لمركز التدريب المهني في رفح، والمصادقة على خطة عمل لجنة المركبات الحكومية للعام 2023، وإقرار وثيقة تجويد وتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية.

أخبار ذات صلة

شاهد: &quot;الأوقاف&quot; تُكرم عدداً من حفظة القرآن بالشراكة مع مصرف الصفا

شاهد: "الأوقاف" تُكرم عدداً من حفظة القرآن بالشراكة مع مصرف الصفا

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

وزارة الاقتصاد: فتح مناقصة عطاء صوامع القمح غداً الخميس

وزارة الاقتصاد: فتح مناقصة عطاء صوامع القمح غداً الخميس

شركة سكوب للأنظمة التكنولوجية و شركة PALPAY توقعان اتفافية تعاون

شركة سكوب للأنظمة التكنولوجية و شركة PALPAY توقعان اتفافية تعاون

شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تدعم مدارس و رياض الأقصى الإسلامية بأجهزة حواسيب محمولة

شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تدعم مدارس و رياض الأقصى الإسلامية بأجهزة حواسيب محمولة

أول تعليق من حماس على مناورة الغرفة المشتركة &quot;الركن الشديد 3&quot;

أول تعليق من حماس على مناورة الغرفة المشتركة "الركن الشديد 3"

الدعليس يكرم هنية ويشيد بوفد فلسطين في مونديال قطر

الدعليس يكرم هنية ويشيد بوفد فلسطين في مونديال قطر

تخللها سيناريوهات خطف جنود.. الغرفة المشتركة تعلن تنفيذ مناورة عسكرية &quot;الركن الشديد 3&quot;

تخللها سيناريوهات خطف جنود.. الغرفة المشتركة تعلن تنفيذ مناورة عسكرية "الركن الشديد 3"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إطلاق نداء مناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني

إطلاق نداء مناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني

شاهد: &quot;الأوقاف&quot; تُكرم عدداً من حفظة القرآن بالشراكة مع مصرف الصفا

شاهد: "الأوقاف" تُكرم عدداً من حفظة القرآن بالشراكة مع مصرف الصفا

شركة سكوب للأنظمة التكنولوجية و شركة PALPAY توقعان اتفافية تعاون

شركة سكوب للأنظمة التكنولوجية و شركة PALPAY توقعان اتفافية تعاون

شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تدعم مدارس و رياض الأقصى الإسلامية بأجهزة حواسيب محمولة

شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تدعم مدارس و رياض الأقصى الإسلامية بأجهزة حواسيب محمولة

الدعليس يكرم هنية ويشيد بوفد فلسطين في مونديال قطر

الدعليس يكرم هنية ويشيد بوفد فلسطين في مونديال قطر

هيئة الأسرى: تضييق الخناق على أسرى عزل (مجيدو)

هيئة الأسرى: تضييق الخناق على أسرى عزل (مجيدو)

&quot;التنمية&quot; بغزة: تصريحات المتحدثة باسم الوزارة بشأن تمديد المنحة القطرية حدثت بالخطأ

"التنمية" بغزة: تصريحات المتحدثة باسم الوزارة بشأن تمديد المنحة القطرية حدثت بالخطأ

الأردن: نؤكد رفضنا لجميع الإجراءات التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس

الأردن: نؤكد رفضنا لجميع الإجراءات التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس

منوعات

هاني شاكر يضع حداً للشائعات وينفي هذه الأخبار

هاني شاكر يضع حداً للشائعات وينفي هذه الأخبار

تعرّف على أمنية سيمون الغريبة مع قرب حلول العام الجديد

تعرّف على أمنية سيمون الغريبة مع قرب حلول العام الجديد

شاهد.. مروان خوري يعلّق للمرة الأولى على ضجة زواجه من شابة مسلمة

شاهد.. مروان خوري يعلّق للمرة الأولى على ضجة زواجه من شابة مسلمة

شاهد.. محمد رمضان يحتفل برأس السنة بالجلباب الصعيدي

شاهد.. محمد رمضان يحتفل برأس السنة بالجلباب الصعيدي

شاهد.. رقص أنغام الخليجي يشعل حفلها الثاني في الكويت

شاهد.. رقص أنغام الخليجي يشعل حفلها الثاني في الكويت

بالصور.. كيف احتفل الفنانون في عيد الكريسماس؟

بالصور.. كيف احتفل الفنانون في عيد الكريسماس؟

باسم ياخور ينشر صورة يروج فيها لمسلسله الجديد رمضان 2023

باسم ياخور ينشر صورة يروج فيها لمسلسله الجديد رمضان 2023

ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

أحمد عز ينضم إلى طاقم نجوم مسرحية (هادي فلانتين) في موسم الرياض

أحمد عز ينضم إلى طاقم نجوم مسرحية (هادي فلانتين) في موسم الرياض

بالصور.. الفنانة أحلام تلفت أنظار الجمهور برشاقتها

بالصور.. الفنانة أحلام تلفت أنظار الجمهور برشاقتها

عربي

منذ بدء الهدنة باليمن.. الكشف عن حصيلة القتلى بنيران التحالف السعودي

منذ بدء الهدنة باليمن.. الكشف عن حصيلة القتلى بنيران التحالف السعودي

الرئاسي الليبي: &quot;مقاربة&quot; لمعالجة الخلافات وإجراء الانتخابات

الرئاسي الليبي: "مقاربة" لمعالجة الخلافات وإجراء الانتخابات

سعيّد ينفي التنازل عن مؤسسات حكومية للقطاع الخاص

سعيّد ينفي التنازل عن مؤسسات حكومية للقطاع الخاص

ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان

ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان