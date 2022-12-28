بالأسماء: نتنياهو يعلن توزيع معظم الحقائب الوزارية في حكومته

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة (12) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أنهى توزيع الحقائب الوزارية لحكومته.وجاءت توزيعة الحقائب الوزارية لحكومة نتنياهو كما نشرتها القناة (12) على النحو الآتي:رئيس الحكومة: بنيامين نتنياهو، رئيس (كنيست): أمير أوحناوزير الجيش: يوآاف غالنت، وزير المالية + وزير إضافي بوزارة الجيش: بتسلئيل سموتريتشوزير الخارجية: يسرائيل كاتس، وزير الأمن القومي - إيتمار بن غفيروزير القضاء: يارليف ليفين، نائب رئيس الحكومة + وزير الداخلية + وزير الصحة: أرييه درعيوزير البناء والإسكان: يتسحاك غولدكوبنيف، وزير النقل : التعليم :إيلي كوهين "تناوب"وزيرة التعليم والنقل: ميري ريغيف "تناوب"، وزير الرعاية والرفاه الاجتماعي: يعقوب مارغيوزير الثقافة والرياضة: ميكي زوهر، وزير الهجرة والاستيعاب: أوفير سوفيروزير الاتصالات: يوآاف كيش، وزير السياحة: حاييم كاتسوزير الطاقة: آفي ديختر، تناوب خارجية: رون ديرمروزير النقب والجليل: يتسحاك فيسرلاوف، وزير التراث : عميحاي إلياهو، وزير شؤون القدس: مئير بورشوزيرة البعثات القومية: أوريت ستروك، وزير الشؤون الدينية: ميخائيل ملكيئيليوزير إضافي بوزارة التعليم: حاييم بيطون، وزير إضافي بوزارة الرفاه: يوآاف بن تسور، وزيرة: عيديت سيلمان، وزير: داني دانون، نائب وزير بمكتب رئيس الحكومة :آفي ماعوز، نائب وزير الاقتصاد :ألموغ كوهيننائب وزير النقل:أوري مكليف، نائب وزير الزراعة :موشيه أبوتبول، نائب وزير الداخلية: موشيه أربل.