شركة سكوب للأنظمة التكنولوجية و شركة PALPAY توقعان اتفافية تعاون





رام الله - دنيا الوطنوقعت شركتا سكوب للأنظمة التكنولوجية وPALPAY اتفاقية تعاون تهدف إلى تمكين زبائن الشركة من تسديد الرسوم والدفعات اللازمة من خلال نقاط البيع والوكلاء المنتشرين لشركة PALPAY في كافة أنحاء الوطن، جاء ذلك في مقر شركة PALPAYفي مدينة رام الله بحضور كل من مدير عام شركة سكوب للأنظمة التكنولوجية السيد باسم العكل، ومدير عام شركة PALPAY السيد معاوية القواسمي.وحول توقيع الاتفاقية، قال السيد باسم العكل مدير عام شركة سكوب للأنظمة التكنولوجية، "نفتخر بهذا التعاون والإنجاز مع شركة PALPAY ، والذي سيسهم في التسهيل على زبائننا في إنجاز معاملاتهم المالية مع الشركة بجهد وتكلفة أقل، وهو ما نسعى له في تقديم الأفضل دائماً لزبائننا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، والذي يأتي ترجمة لرؤيتنا بتقديم أفضل الحلول البرمجية والخدمات لزبائننا باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا بأسرع وقت ممكن".وأكد "إننا في شركة سكوب نعمل على تقديم أنظمة تكنولوجية في مختلف القطاعات، كالمطاعم والمولات التجارية ومحلات التجزئة والملابس والصيدليات، فضلاً عن تطبيقات الموبايل اللازمة لخدمة شركات التوزيع والتسوق الإلكتروني والمستودعات وغيرها التي نسعى من خلالها إلى دفع عجلة الاقتصاد في فلسطين من خلال مواكبة العصر في التطور التكنولوجي "، مشيراً، " إن هذا التعاون الذي جمعنا مع شركة PALPAY ذو أهمية كبيرة، نطمح من خلاله إلى مواكبة العالم في تسريع وتيرة الدفع الالكتروني والنهوض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني".من جهته، أعرب السيد معاوية القواسمي مدير عام شركة PALPAYعن سعادته بانضمام شركة كبيرة ومميزة كشركة سكوب للأنظمة التكنولوجية إلى شركاء PALPAY، ليصبحوا بذلك أحد أهم المستفيدين من خدمات الشركة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني المميزة وفق أعلى برمجيات وأنظمة الأمان الرقمي، تمكن الزبائن من تسديد الرسوم والدفعات اللازمة من خلال نقاط البيع والوكلاء المنتشرين لشركتنا في كافة أنحاء الوطن، مؤكداً بأن هذا التعاون سيسهم في تطوير أعمال الشركة من خلال التسهيل على زبائنها واختصار العديد من الخطوات لإنجاز مهامهم المالية.يشار إلى أن شركة سكوب للأنظمة التكنولوجية هي أحد الشركات الشقيقة التي أسستها شركة الأندلس للبرمجيات لتقديم خدمات الحلول البرمجية للقطاعات التجارية في مجال الأنظمة المالية والإدارية، كأنظمة نقاط البيع وتطبيقات الموبايل، وقطاع الأعمال والشركات، التي استطاعت تحقيق نجاح كبير خلال السنوات الأخيرة في مجال الأنظمة الادارية بانضمام عدد كبير من الزبائن في المنطقة العربية بالإضافة الى إعطاء وكالات لتطبيق الأنظمة والخدمات، وتسعى إلى الاستمرار في ابتكار الحلول في مجال صناعة البرمجيات والحلول الإبداعية.