شؤون فلسطينية

أول تعليق من حماس على مناورة الغرفة المشتركة "الركن الشديد 3"

أول تعليق من حماس على مناورة الغرفة المشتركة "الركن الشديد 3"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن مناورة "الركن الشديد 3" التي نفذتها الغرفة المشتركة عند السياج الحدودي شمالي قطاع غزة، "تأكيد على مركزية العمل الوحدوي المشترك لدى فصائل العمل العسكري، وقدرة خيار المقاومة على جمع الموقف والكلمة".

وأكد قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة العمل الميداني المشترك والتنسيق في العمل المقاوم في كل المدن الفلسطينية، مشيراً إلى أن "هذه المناورة رسالة وحدة حقيقية لشعبنا في كل أماكن تواجده".

وتابع: "مناورة (الركن الشديد 3) ، تؤكد جاهزية فصائل العمل العسكري لكل التطورات في الساحة الفلسطينية، وجاهزيتها للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا وأرضنا وأسرانا الأبطال ، خاصة مع الحكومة الفاشية المقبلة لدى الاحتلال.

وشدد على أن قضية الأسرى كانت حاضرة في المناورة وتفاصيلها، "فهى قضية مركزية لقوى المقاومة حتى كسر القيد عن كل أسرانا الأبطال".

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