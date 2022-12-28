شؤون فلسطينية

تخللها سيناريوهات خطف جنود.. الغرفة المشتركة تعلن تنفيذ مناورة عسكرية "الركن الشديد 3"

تخللها سيناريوهات خطف جنود.. الغرفة المشتركة تعلن تنفيذ مناورة عسكرية "الركن الشديد 3"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تنفيذ مناورة عسكرية قرب السياج الحدودي "الركن الشديد 3".

وقالت الغرفة المشتركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "المناورة العسكرية جاءت بمشاركة نُخبة من المقاتلين تخللها استخدام للأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقد جرت لقياس سرعة استجابة قوات المقاومة لأي طارئ واختبار جهوزية المقاتلين للتعبئة والتصدي للعدوان".

وأضافت أنها "تأتي تتويجاً لفترة من التدريب المتقدم المشترك لنخبة من مقاتلي فصائل المقاومة، فيما تضمنت سيناريوهات تكتيكية مختلفة؛ أبرزها عملية إغارة خلف خطوط العدو تخللها أسر عدد من الجنود".
 
وفيما يلي نص البيان:

يا أبناء شعبنا في القدس والضفة وغزة والداخل والشتات.. يا أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال .. 

بعون الله تعالى وقوته، نفذت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء الموافق 28-12-2022م، مناورة "الركن الشديد3" قرب السياج -الزائل بأمر الله- شمال قطاع غزة، بمشاركة نُخبة من المقاتلين تخللها استخدام للأسلحة الخفيفة والمتوسطة. 

وقد جرت هذه المناورة العسكرية لقياس سرعة استجابة قوات المقاومة لأي طارئ واختبار جهوزية المقاتلين للتعبئة والتصدي للعدوان 

وتأتي هذه المناورة تتويجاً لفترة من التدريب المتقدم المشترك لنخبة من مقاتلي فصائل المقاومة. 

وقد تضمنت المناورة سيناريوهات تكتيكية مختلفة؛ أبرزها عملية إغارة خلف خطوط العدو تخللها أسر عدد من الجنود. 

إن هذا الفعل الميداني المشترك الذي ينفذ على أرض أول موقع عسكري يضم كافة الفصائل المنضوية في إطار الغرفة المشتركة، يعبر عن مدى إيمان المقاومة بوجوب توحيد كافة الجهود في مواجهة العدو والوقوف أمام التحديات التي تعصف بالمقدسات والقضية الفلسطينية، وتوحيد الجبهات كافة لمقارعة الاحتلال ومنعه من الاستفراد بأي جزء من أرضنا المباركة وشعبنا الأبيّ .. 

نطمئن أسرانا الأبطال بأن المقاومة الفلسطينية ستظل تعمل ليل نهار حتى كسر القيد والعمل على حرية كل أسير يقبع داخل سجون العدو، والسلام على مجاهدي شعبنا البطل بكافة تشكيلاته وكتائبه في ضفة الأحرار، والتحية لشعبنا المرابط الصامد رديف كل صبرٍ وانتصار، ونعاهدهم أن نبقى صمام الأمان والسيف المشرع لحماية الأرض والإنسان والدفاع عن المقدسات. 

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