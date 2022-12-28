"دنيا الوطن" تُطلق استفتاءها السنوي لعام 2022





وتحولت الشهيدة شيرين أبو عاقلة إلى أيقونة مثلت ضحايا العدوان الإسرائيلي، وضحايا الاحتلال من الصحفيين الفلسطينيين.



واختارت "دنيا الوطن" أن تكون صورة الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أيقونة الاستفتاء السنوي لعام 2022.



وعلى الصعيد السياسي، توصلت الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق جديد للمصالحة، برعاية جزائرية، فيما عرف بـ "إعلان الجزائر".



كما جرت تعديلات على تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إذ عين حسين الشيخ، أميناً لسر اللجنة التنفيذية خلفاً للراحل صائب عريقات.









وتدعو "دنيا الوطن" متابعيها الأعزاء للمشاركة في الاستفتاء، الذي سيجري الإعلان عن نتائجه لاحقاً، فور الانتهاء من تصويت الجمهور، ليلة الواحد والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.



واستطلعت "دنيا الوطن"، في مقاطع فيديو مصورة، أراء عدد من النخب الفلسطينية، من مختلف التوجهات السياسية، والمجالات، حول رؤيتهم للواقع الفلسطيني في عام 2023، حيث ستنشر خلال أيام الاستفتاء.



استفتاء دنيا الوطن السنوي 2022 - اضغط هنا



واختار المجلس المركزي الفلسطيني، والذي يتمتع بصلاحيات المجلس الوطني، روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني، خلفاً لسليم الزعنون، الذي توفي قبل أيام.وتدعو "دنيا الوطن" متابعيها الأعزاء للمشاركة في الاستفتاء، الذي سيجري الإعلان عن نتائجه لاحقاً، فور الانتهاء من تصويت الجمهور، ليلة الواحد والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.واستطلعت "دنيا الوطن"، في مقاطع فيديو مصورة، أراء عدد من النخب الفلسطينية، من مختلف التوجهات السياسية، والمجالات، حول رؤيتهم للواقع الفلسطيني في عام 2023، حيث ستنشر خلال أيام الاستفتاء.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت مؤسسة "دنيا الوطن" الإعلامية، اليوم الأربعاء، استفتاءها السنوي، بنسخته العاشرة، في نهاية عام مليء بالأحداث والمتغيرات المحلية والدولية.وشهد العام 2022، العديد من الأحداث المهمة فلسطينياً، خاصة في مدينة القدس المحتلة، تمثلت في الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الزميلة الصحفية، شيرين أبو عاقلة، ما أثار الرأي العام الدولي، واستنكرت العديد من دول العالم هذه الجريمة.