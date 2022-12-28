شؤون فلسطينية

"التنمية" بغزة: تصريحات المتحدثة باسم الوزارة بشأن تمديد المنحة القطرية حدثت بالخطأ

"التنمية" بغزة: تصريحات المتحدثة باسم الوزارة بشأن تمديد المنحة القطرية حدثت بالخطأ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تصريحات سابقة، للمتحدثة باسم الوزارة، بشأن المنحة القطرية.

وأعلنت الوزارة أن "التصريحات التي صدرت عن الناطق باسم الوزارة لأحد الإذاعات المحلية بشأن تمديد المنحة القطرية لمدة عام غير صحيحة، وأنها حدثت بالخطأ".

وتؤكد الوزارة أن "الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن ذلك هي اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة".

وكانت المتحدثة باسم الوزارة، عزيزة الكحلوت، أوضحت في تصريحات  لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، أنه سيتم تجديد المنحة القطرية لعام 2023 المقبل، بنفس الآلية السابقة.

وبيّنت أن قوائم أسماء المستفيدين المعتمدة سابقاً ستبقى كما هي، ولا توجد معلومات حول إضافة أسماء جديدة.

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