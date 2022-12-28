الأردن: نؤكد رفضنا لجميع الإجراءات التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس

رام الله - دنيا الوطنأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، رفض المملكة المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية.وأدانت الخارجية الأردنية على لسان الناطق الرسمي باسمها السفير سنان المجالي، الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وآخرها اقتحام أرض تابعة للبطريركية في وادي حلوة بسلوان جنوب البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة.