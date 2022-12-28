منظمات إسرائيلية للمدّعي العامّ في لاهاي: "ملتزمون بمساعدتكم في التحقيق حول الوضع بفلسطين"





ويأتي ذلك في أعقاب الخطاب الذي ألقاه مؤخّرًا أمام جمعيّة الدول الأطراف في معاهدة روما.



وقالت:"نحن نرحّب بتصريحك في وقت سابق من هذا الشهر بأنّ أحد أهدافك لعام 2023 هو إجراء زيارة لفلسطين"، جاء في الرسالة الموقّعة من قبَل بتسيلم، اللجنة العامّة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، مركز الدفاع عن الفرد، أهالي ضدّ اعتقال الأولاد، صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، يش دين، مقاتلون من أجل السلام، عدالة، أطبّاء لحقوق الإنسان- إسرائيل وتورات تسيدك (توراة الحقّ).





وأوضحت أنه "في الوقت الذي ننتظر فيه العدالة المتأخِّرة، يتواصل ارتكاب الجرائم، بتشجيع من الإعفاء الشامل من المحاسبة، بالفعل، إنّ وجود محكمة أسرع هو أمر بالغ الأهمّيّة"، وردَ في الرسالة".



كما أعربت المنظّمات في رسالتها عن التزامها بالمساعدة في المضيّ قدمًا في التحقيق في لاهاي: "موقفنا هو أنّ الجرائم قد ارتكبت بالفعل ولا تزال تُرتَكب؛ أنّ للمحكمة صلاحيّة التحقيق فيها والمقاضاة من جرّائها؛ ونحن جميعًا مُلتزمون بمساعدة مكتبك في المضيّ قدمًا في التحقيق حول الوضع في فلسطين".





وختمت: "لإسرائيل تاريخٌ في رفض الوصول إلى الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة من قبَل هيئات وخبراء دوليّين [...] في ظلّ هذه الظروف، ستكون لزيارتك – ولإتاحة الوصول لفريق مكتبك – أهمّيّة أكبر".

رام الله - دنيا الوطنوجّهت مجموعة من منظّمات حقوق الإنسان الناشطة في إسرائيل، أمس الثلاثاء، رسالة مشتركة، هي الأولى من نوعها، إلى كريم خان، المدّعي العامّ في المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي، للإعراب عن دعمها لزيارة المدّعي العامّ وللمضيّ قدمًا في التحقيق المتعلّق بإسرائيل.