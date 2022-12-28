شؤون فلسطينية

"البرغوثي": تسونامي المقاطعة لإسرائيل قادم

"البرغوثي": تسونامي المقاطعة لإسرائيل قادم
رام الله - دنيا الوطن
قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن إسرائيل ستواجه مع دخول الفاشيين بن خفير و سموتريتش إلى الحكومة الإسرائيلية  تصاعدا في حركة المقاطعة وفرض العقوبات عليها مع اتضاح مدى عمق الطابع العنصري المتطرف لنظام الاحتلال و الأبارتهايد الذي أنشأته ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار البرغوثي إلى سلسلة جديدة من إجراءات المقاطعة على الصعيد الدولي بما في ذلك القرار الأخير لشركة بن آند جيري الانسحاب كليا من السوق الإسرائيلية، وقرار صندوق الثروة النرويجي الحكومي الذي يصل حجمه الى 1,3 تريليون دولار إعادة النظر في جميع استثماراته في الشركات و البنوك الإسرائيلية على ضوء التزامه بمقاطعة الشركات العاملة في المستعمرات الإسرائيلية و التي وردت أسماؤها في القائمة السوداء للأمم المتحدة والتي شملت 112 شركة عاملة في المستوطنات، ومع الدعوات لتوسيع هذه القائمة وإعادة نشرها.

و قال البرغوثي إن النرويج أصرت على اعتماد سياسة وسم منتجات المستعمرات الإسرائيلية مثل دول أخرى رغم الحملة الإسرائيلية ضدها.

وقال إن تطبيع بعض الحكومات العربية مع إسرائيل يواجه غضبا و رفضا شعبيا جارفا بدا واضحا في سلوك الجمهور العربي و الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم في قطر.

وأشار البرغوثي إلى  32 مظاهرة ووقفة شعبية نظمت أخيرا في المغرب ضد التطبيع مع إسرائيل و إلى المظاهرات الشعبية المماثلة التي شهدتها البحرين في الأيام الماضية.

وأكد أن تسونامي المقاطعة الشعبية في أوروبا والولايات المتحدة ودول عديدة أخرى قادم في ظل الاستياء الواسع من حكومة نتنياهو القادمة حتى في جزء كبير من الأوساط الليبرالية اليهودية في الغرب.

ودعا إلى اعتماد المقاطعة وفرض العقوبات كجزء رئيسي من الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية في مواجهة العنصرية الإجرامية والفاشية والأبارتهايد الإسرائيلي.

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