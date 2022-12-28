شؤون فلسطينية

الاحتلال يستهدف الصيادين والأراضي الزراعية جنوب القطاع

الاحتلال يستهدف الصيادين والأراضي الزراعية جنوب القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نيران أسلحتها الرشاشة صوب الأراضي الزراعية، شرق محافظتي خانيونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي أطلقت النار بشكل مباشر صوب أراضي المواطنين شرق محافظتي خانيونس ورفح جنوب القطاع، ما اضطر المزارعين إلى مغادرة أرضهم خوفا على حياتهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تطلق النار بشكل شبه يومي صوب أراضي ومنازل المواطنين القريبة من السلك الفاصل شرق القطاع، وهو ما يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وفي السياق ذاته، فتحت زوارق الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه قوارب الصيادين العاملين قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة، ولم يسفر إطلاق النار عن وقوع إصابات أو أضرار في قوارب الصيد.

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