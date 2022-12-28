منذ بدء الهدنة باليمن.. الكشف عن حصيلة القتلى بنيران التحالف السعودي

رام الله - دنيا الوطنكشف مدير مستشفى مديرية رازِح الريفي، عبد الله مسرع، أنه نحو 907 مدنيين قُتلوا وأصيبوا بنيران ومدفعية وصواريخ التحالف السعودي على مديرية شدا الحدودية، غرب محافظة صعدة، منذ التوقيع على اتفاق الهدنة الأممية، مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي.وأوضح مسرع أنّ مستشفى رازح استقبل 111 قتيلًا و796 جريحاً، بينهم مهاجرون أفارقة، منذ بداية الهدنة، لافتاً إلى "عدم تغير شيء من السلوك الإجرامي للنظام السعودي منذ التوقيع على الهدنة الأممية الإنسانية والعسكرية، وما بعدها"، وفق ونقلت وكالة (سبأ) الرسمية.وأكّد أن المناطق الحدودية في محافظة صعدة تشهد تصعيداً مستمراً من جانب التحالف السعودي في قصف منازل ومزارع وممتلكات عامة وخاصة، بحسب ما نقلته قناة (الميادين).وأشار إلى أنه جرى تحويل كثير من الحالات إلى مستشفيات المحافظة، والعاصمة صنعاء، بسبب عدم قدرة مستشفى رازح على توفير الخدمات اللازمة للحالات الحرجة.