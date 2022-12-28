الرئاسي الليبي: "مقاربة" لمعالجة الخلافات وإجراء الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الثلاثاء، إن المجلس يعمل حالياً على معالجة الخلاف بين مجلسي النواب والدولة الليبيين للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.وأوضح المنفي، خلال كلمة له بمقر الجامعة العربية في القاهرة، إنه "حرصاً على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، الهدف الأسمى من خارطة الطريق، وبعد التعثر المستمر من مجلسي النواب والدولة في استكمال القاعدة الدستورية وانتهاء المهلة المحددة لهم بخارطة الطريق، طرح المجلس الرئاسي مقاربته لحل الأزمة التي تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة وبدعم بعثة الأمم المتحدة لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما، للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية".وأضاف المنفي أن "طرح المجلس الرئاسي مقاربته لحل الأزمة الليبية يقوم على معالجة النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة من أجل الوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتلبية تطلعات الشعب الليبي واستجابة لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة".جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المجلس الرئاسي الليبي في لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمندوبين الدائمين للدول العربية بمقر الجامعة.وأضاف أن "لقاءنا اليوم ينعقد ونحن نشهد خطوات متسارعة في ليبيا من خلال المصالحة الوطنية الشاملة التي يشرف عليها المجلس الرئاسي الليبي للانطلاقة نحو المستقبل"، لافتاً إلى أن "ليبيا واجهت على مدى سنوات ظروفاً قاهرة، وكاد أن يفتك بها الإرهاب والتطرف لولا تنادي الوطنيين الأحرار من أبنائها لدحر الإرهاب والقضاء عليه"، وفق قناة (الشرق).وأشار إلى "ما حققته رؤى المجلس الرئاسي الليبي وفقاً لاختصاصاته المحددة بخارطة الطريق المقررة بموجب الاتفاق السياسي، للدفع بعمل اللجنة العسكرية 5+5 وما توصلت إليه من تنفيذ لاتفاق وقف إطلاق النار وتنسيق الجهود والترتيبات لانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وربط أواصر الوطن".وقال إنه "في إطار مهامنا كقائد أعلى للجيش الليبي، نؤكد على ضرورة استمرار جهود اللجنة العسكرية 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والعودة بالبلاد إلى الاستقرار وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي".