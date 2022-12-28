دولي

غوتيريش: (كورونا) ليست آخر جائحة تواجهها البشرية

غوتيريش: (كورونا) ليست آخر جائحة تواجهها البشرية
أنطونيو غوتيريش
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن فيروس كورونا "لن يكون آخر جائحة تواجهها البشرية".

جاء ذلك في رسالة للأمين العام بمناسبة اليوم العالمي للتأهب للأوبئة الذي تحييه الأمم المتحدة في 27 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وحث غوتيريش جميع البلدان على مساندة الجهود الأممية لضمان أن يكون العالم مستعدا لمواجهة التحديات الصحية المقبلة، وفق وكالة (الأناضول) التركية. 

وأضاف الأمين العام أنه "في مثل هذا الشهر قبل ثلاث سنوات، اكتُشف الفيروس المسبّب لمرض كورونا لأول مرة"، مشيرا إلى أن التكاليف كانت "كارثية".

وتابع: "أُزهقت ملايين الأرواح، وأصيب مئات الملايين بالمرض، وتحطمت الاقتصادات، وتحملت الأنظمة الصحية عبئاً كبيرا، وفُقدت تريليونات الدولارات، وانحرفت جهود التقدم نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة عن مسارها".

وأشار الأمين العام إلى أن البلدان النامية "تُركت في الغالب وحدها وهي تحاول دفع الخطر عنها، وحُرمت بشكل مشين من اللقاحات أو الاختبارات أو العلاجات التي تحتاجها لحماية شعوبها"، على حد تعبيره.

وحذر من أن جائحة كورونا "لن تكون آخر وباء أو جائحة تواجهها البشرية"، أضاف غوتيريش أن "علينا كمجتمع عالمي أن نتعظ من الدروس القاسية التي تعلمناها من الجائحة، وأن نرصد استثمارات جريئة للتأهب للأوبئة والوقاية منها والتصدي لها".

وأكد غوتيريش "أننا بحاجة إلى مراقبة أفضل لكشف ورصد الفيروسات ذات القدرة على نشر الأوبئة، ونحن بحاجة إلى أنظمة صحية أكثر قدرة على التحمّل، وبحاجة إلى قوة عاملة في المجال الصحي تكون مدربة ومجهزة بشكل جيد وتتقاضى رواتب مجزية".

وشدد كذلك على أهمية محاربة المعلومات المغلوطة، قائلا إن "الجائحات لا تحارَب في كل بلد على حدة، بل لا بد أن يتكاتف العالم في مواجهتها، حيث جاءت جائحة كورونا لتدق ناقوس الإنذار".

ودعا غوتيريش إلى تمكين كافة البلدان من الحصول "بشكل منصف" على اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص والتكنولوجيا المنقِذة للأرواح.

أخبار ذات صلة

لافرورف: (البنتاغون) يهدد باغتيال فلاديمير بوتين

لافرورف: (البنتاغون) يهدد باغتيال فلاديمير بوتين

زعيم كوريا الشمالية: سنرد على التهديدات باستخدام &quot;النووي&quot;

زعيم كوريا الشمالية: سنرد على التهديدات باستخدام "النووي"

مصرع مريض إسرائيلي جرّاء حريق اندلع بمسشتفى (سوروكا)

مصرع مريض إسرائيلي جرّاء حريق اندلع بمسشتفى (سوروكا)

تمهيداً للإعلان عن حكومته.. نتنياهو يُعين كاتس وزيراً للخارجية وغالانت للجيش

تمهيداً للإعلان عن حكومته.. نتنياهو يُعين كاتس وزيراً للخارجية وغالانت للجيش

غانتس: نتنياهو سيأخذنا لتصعيد أمني إذا تصرفت حكومته بطريقة &quot;غير مسؤولة&quot;

غانتس: نتنياهو سيأخذنا لتصعيد أمني إذا تصرفت حكومته بطريقة "غير مسؤولة"

أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة

أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة

(الليكود) يكشف هوية المتوقع تولّيه رئاسة (كنيست) الفترة المقبلة

(الليكود) يكشف هوية المتوقع تولّيه رئاسة (كنيست) الفترة المقبلة

بسبب حكومة نتنياهو.. المنظمات اليهودية الأميركية تحذرّ من حدوث شرخ مع إسرائيل

بسبب حكومة نتنياهو.. المنظمات اليهودية الأميركية تحذرّ من حدوث شرخ مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين وصهريجين وشاحنة بالأغوار

الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين وصهريجين وشاحنة بالأغوار

&quot;البرغوثي&quot;: تسونامي المقاطعة لإسرائيل قادم

"البرغوثي": تسونامي المقاطعة لإسرائيل قادم

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل آخرًا في بيت لحم

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل آخرًا في بيت لحم

الاحتلال يستهدف الصيادين والأراضي الزراعية جنوب القطاع

الاحتلال يستهدف الصيادين والأراضي الزراعية جنوب القطاع

اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين تعقد اجتماعها السادس

اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين تعقد اجتماعها السادس

رام الله: الشرطة تقبض على شخص شتم &quot;الذات الالهية&quot;

رام الله: الشرطة تقبض على شخص شتم "الذات الالهية"

وفاة شاب من غزة بحادث عمل داخل أراضي الـ 48

وفاة شاب من غزة بحادث عمل داخل أراضي الـ 48

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

منوعات

هاني شاكر يضع حداً للشائعات وينفي هذه الأخبار

هاني شاكر يضع حداً للشائعات وينفي هذه الأخبار

تعرّف على أمنية سيمون الغريبة مع قرب حلول العام الجديد

تعرّف على أمنية سيمون الغريبة مع قرب حلول العام الجديد

شاهد.. مروان خوري يعلّق للمرة الأولى على ضجة زواجه من شابة مسلمة

شاهد.. مروان خوري يعلّق للمرة الأولى على ضجة زواجه من شابة مسلمة

شاهد.. محمد رمضان يحتفل برأس السنة بالجلباب الصعيدي

شاهد.. محمد رمضان يحتفل برأس السنة بالجلباب الصعيدي

شاهد.. رقص أنغام الخليجي يشعل حفلها الثاني في الكويت

شاهد.. رقص أنغام الخليجي يشعل حفلها الثاني في الكويت

بالصور.. كيف احتفل الفنانون في عيد الكريسماس؟

بالصور.. كيف احتفل الفنانون في عيد الكريسماس؟

باسم ياخور ينشر صورة يروج فيها لمسلسله الجديد رمضان 2023

باسم ياخور ينشر صورة يروج فيها لمسلسله الجديد رمضان 2023

ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

أحمد عز ينضم إلى طاقم نجوم مسرحية (هادي فلانتين) في موسم الرياض

أحمد عز ينضم إلى طاقم نجوم مسرحية (هادي فلانتين) في موسم الرياض

بالصور.. الفنانة أحلام تلفت أنظار الجمهور برشاقتها

بالصور.. الفنانة أحلام تلفت أنظار الجمهور برشاقتها

عربي

منذ بدء الهدنة باليمن.. الكشف عن حصيلة القتلى بنيران التحالف السعودي

منذ بدء الهدنة باليمن.. الكشف عن حصيلة القتلى بنيران التحالف السعودي

الرئاسي الليبي: &quot;مقاربة&quot; لمعالجة الخلافات وإجراء الانتخابات

الرئاسي الليبي: "مقاربة" لمعالجة الخلافات وإجراء الانتخابات

سعيّد ينفي التنازل عن مؤسسات حكومية للقطاع الخاص

سعيّد ينفي التنازل عن مؤسسات حكومية للقطاع الخاص

ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان

ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان