دولي

لافرورف: (البنتاغون) يهدد باغتيال فلاديمير بوتين

لافرورف: (البنتاغون) يهدد باغتيال فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين وسيرغي لافروف
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مساء الإثنين، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) هددت بقتل الرئيس فلاديمير بوتين. 

وقال لافروف، مساء الاثنين، إن "التصريحات الصادرة من أشخاص وصفهم بأنهم مجهولي الهوية من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشأن توجيه ضربة قاتلة إلى الكرملين، تتمحور حول التهديد بمحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين". 

وأضاف لافروف في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية (تاس) أن واشنطن "تتقدم على الآخرين، حيث لوح مسؤولون مجهولو الهوية من البنتاغون بتهديدات تتعلق بتوجيه ضربة قاتلة ضد الكرملين"، ما وصفه بأنه في الواقع هو تهديد بـ"محاولة اغتيال الرئيس الروسي".    

وأوضح أنه "إذا فكر شخص ما حقيقة في هذا الأمر، فعليه أن يفكر بشكل أفضل في العواقب المحتملة لهذا النوع من الخطط".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى الرسائل الغربية، في ما يتعلق باستخدام السلاح النووي، قائلاً إن "رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، ليز ترس، هي أحد الأمثلة الحية، إذ قالت صراحة أمام الجميع خلال حملتها الانتخابية إنها مستعدة لإعطاء أوامر بتنفيذ ضربة نووية".  

وزاد لافروف: "لا أذكر هنا استفزازات نظام كييف المفرطة"، مضيفاً أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تمكن من إقناع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتوجيه ضربات نووية وقائية ضد روسيا"، واصفاً ذلك بأنه "يفوق الحدود"، وفق ما نقلته قناة (الشرق). 

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، قال في أكتوبر الماضي، إن "الولايات المتحدة قد تغتال الرئيس الروسي، إذا لجأ لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، محذراً من أن الخطوة بمنزلة توقيع على مذكرة انتحاره".

وأضاف آنذاك في مقابلة أجرتها محطة (إل بي سي نيوز) الإذاعية البريطانية: "إننا بحاجة إلى أن نوضح أنه إذا أمر بوتين باستخدام السلاح النووي التكتيكي، فإنه يوقع بذلك على مذكرة انتحاره"، مردفاً: "أعتقد أن هذا ما قد يتطلبه الأمر لردعه، إذ وقع تحت ضغط ظروف قاسية".  

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