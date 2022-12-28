دولي

زعيم كوريا الشمالية: سنرد على التهديدات باستخدام "النووي"

زعيم كوريا الشمالية: سنرد على التهديدات باستخدام "النووي"
زعيم كوريا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
هدّد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الثلاثاء، باستخدام أسلحة نووية للرد على التهديدات ضد بلاده.

كما وأمر الزعيم الكوري بمواصلة تعزيز القدرات الدفاعية لبلاده في عام 2023، نظراً للأجواء التي اعتبرها "استفزازية"، على خلفية التصعيد الجاري في شبه الجزيرة الكورية، وفق قناة (الميادين). 

وخلال انعقاد القمة الحزبية التي دامت يومين، أوعز كيم بضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية، حيث تمت الموافقة على خمسة بنود رئيسية في جدول الأعمال، أبرزها مراجعة سياسات الدولة الرئيسة لهذا العام، بالإضافة إلى خطة العمل ومسودة ميزانية الدولة للعام المقبل، وفق ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

كذلك، نقلت وسائل إعلام في كوريا الشمالية عن كيم تأكيده بضرورة الاهتمام بالأهداف الأساسية الجديدة لتعزيز الدفاع، بما في ذلك الصناعات المعدنية والكيماوية والطاقة الكهربائية والفحم والآلات.

يشار إلى أن كيم ناقش سياسات بيونغ يانغ ومهامّها الرئيسة لعام 2023 في الجلسة العامة السادسة الموسعة لـ"حزب العمال"، في الذكرى الـ 50 لتأسيس كوريا الشمالية لدستورها الاشتراكي.

وقبل أيام، أجرت بيونغ يانغ اختباراً لتطوير قمر صناعي للاستطلاع، وذلك بعد ساعات قليلة على  إطلاقها صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه كوريا الجنوبية، الاثنين الماضي، إنّ "طائرات مسيرة كورية شمالية اقتحمت مجالها الجوي من دون إذن سيؤول".

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن دخول خمس مسيرّات كورية شمالية من دون طيار المجال الجوي لسيؤول يمثّل "استفزازاً واضحاً"، وتعهّدت بالردّ بشكل حاسم.

أخبار ذات صلة

غوتيريش: (كورونا) ليست آخر جائحة تواجهها البشرية

غوتيريش: (كورونا) ليست آخر جائحة تواجهها البشرية

لافرورف: (البنتاغون) يهدد باغتيال فلاديمير بوتين

لافرورف: (البنتاغون) يهدد باغتيال فلاديمير بوتين

مصرع مريض إسرائيلي جرّاء حريق اندلع بمسشتفى (سوروكا)

مصرع مريض إسرائيلي جرّاء حريق اندلع بمسشتفى (سوروكا)

تمهيداً للإعلان عن حكومته.. نتنياهو يُعين كاتس وزيراً للخارجية وغالانت للجيش

تمهيداً للإعلان عن حكومته.. نتنياهو يُعين كاتس وزيراً للخارجية وغالانت للجيش

غانتس: نتنياهو سيأخذنا لتصعيد أمني إذا تصرفت حكومته بطريقة &quot;غير مسؤولة&quot;

غانتس: نتنياهو سيأخذنا لتصعيد أمني إذا تصرفت حكومته بطريقة "غير مسؤولة"

أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة

أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة

(الليكود) يكشف هوية المتوقع تولّيه رئاسة (كنيست) الفترة المقبلة

(الليكود) يكشف هوية المتوقع تولّيه رئاسة (كنيست) الفترة المقبلة

بسبب حكومة نتنياهو.. المنظمات اليهودية الأميركية تحذرّ من حدوث شرخ مع إسرائيل

بسبب حكومة نتنياهو.. المنظمات اليهودية الأميركية تحذرّ من حدوث شرخ مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين وصهريجين وشاحنة بالأغوار

الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين وصهريجين وشاحنة بالأغوار

&quot;البرغوثي&quot;: تسونامي المقاطعة لإسرائيل قادم

"البرغوثي": تسونامي المقاطعة لإسرائيل قادم

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل آخرًا في بيت لحم

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل آخرًا في بيت لحم

الاحتلال يستهدف الصيادين والأراضي الزراعية جنوب القطاع

الاحتلال يستهدف الصيادين والأراضي الزراعية جنوب القطاع

اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين تعقد اجتماعها السادس

اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين تعقد اجتماعها السادس

رام الله: الشرطة تقبض على شخص شتم &quot;الذات الالهية&quot;

رام الله: الشرطة تقبض على شخص شتم "الذات الالهية"

وفاة شاب من غزة بحادث عمل داخل أراضي الـ 48

وفاة شاب من غزة بحادث عمل داخل أراضي الـ 48

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

منوعات

هاني شاكر يضع حداً للشائعات وينفي هذه الأخبار

هاني شاكر يضع حداً للشائعات وينفي هذه الأخبار

تعرّف على أمنية سيمون الغريبة مع قرب حلول العام الجديد

تعرّف على أمنية سيمون الغريبة مع قرب حلول العام الجديد

شاهد.. مروان خوري يعلّق للمرة الأولى على ضجة زواجه من شابة مسلمة

شاهد.. مروان خوري يعلّق للمرة الأولى على ضجة زواجه من شابة مسلمة

شاهد.. محمد رمضان يحتفل برأس السنة بالجلباب الصعيدي

شاهد.. محمد رمضان يحتفل برأس السنة بالجلباب الصعيدي

شاهد.. رقص أنغام الخليجي يشعل حفلها الثاني في الكويت

شاهد.. رقص أنغام الخليجي يشعل حفلها الثاني في الكويت

بالصور.. كيف احتفل الفنانون في عيد الكريسماس؟

بالصور.. كيف احتفل الفنانون في عيد الكريسماس؟

باسم ياخور ينشر صورة يروج فيها لمسلسله الجديد رمضان 2023

باسم ياخور ينشر صورة يروج فيها لمسلسله الجديد رمضان 2023

ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

أحمد عز ينضم إلى طاقم نجوم مسرحية (هادي فلانتين) في موسم الرياض

أحمد عز ينضم إلى طاقم نجوم مسرحية (هادي فلانتين) في موسم الرياض

بالصور.. الفنانة أحلام تلفت أنظار الجمهور برشاقتها

بالصور.. الفنانة أحلام تلفت أنظار الجمهور برشاقتها

عربي

منذ بدء الهدنة باليمن.. الكشف عن حصيلة القتلى بنيران التحالف السعودي

منذ بدء الهدنة باليمن.. الكشف عن حصيلة القتلى بنيران التحالف السعودي

الرئاسي الليبي: &quot;مقاربة&quot; لمعالجة الخلافات وإجراء الانتخابات

الرئاسي الليبي: "مقاربة" لمعالجة الخلافات وإجراء الانتخابات

سعيّد ينفي التنازل عن مؤسسات حكومية للقطاع الخاص

سعيّد ينفي التنازل عن مؤسسات حكومية للقطاع الخاص

ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان

ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان