زعيم كوريا الشمالية: سنرد على التهديدات باستخدام "النووي"

رام الله - دنيا الوطنهدّد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الثلاثاء، باستخدام أسلحة نووية للرد على التهديدات ضد بلاده.كما وأمر الزعيم الكوري بمواصلة تعزيز القدرات الدفاعية لبلاده في عام 2023، نظراً للأجواء التي اعتبرها "استفزازية"، على خلفية التصعيد الجاري في شبه الجزيرة الكورية، وفق قناة (الميادين).وخلال انعقاد القمة الحزبية التي دامت يومين، أوعز كيم بضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية، حيث تمت الموافقة على خمسة بنود رئيسية في جدول الأعمال، أبرزها مراجعة سياسات الدولة الرئيسة لهذا العام، بالإضافة إلى خطة العمل ومسودة ميزانية الدولة للعام المقبل، وفق ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.كذلك، نقلت وسائل إعلام في كوريا الشمالية عن كيم تأكيده بضرورة الاهتمام بالأهداف الأساسية الجديدة لتعزيز الدفاع، بما في ذلك الصناعات المعدنية والكيماوية والطاقة الكهربائية والفحم والآلات.يشار إلى أن كيم ناقش سياسات بيونغ يانغ ومهامّها الرئيسة لعام 2023 في الجلسة العامة السادسة الموسعة لـ"حزب العمال"، في الذكرى الـ 50 لتأسيس كوريا الشمالية لدستورها الاشتراكي.وقبل أيام، أجرت بيونغ يانغ اختباراً لتطوير قمر صناعي للاستطلاع، وذلك بعد ساعات قليلة على إطلاقها صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان.ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه كوريا الجنوبية، الاثنين الماضي، إنّ "طائرات مسيرة كورية شمالية اقتحمت مجالها الجوي من دون إذن سيؤول".في المقابل، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن دخول خمس مسيرّات كورية شمالية من دون طيار المجال الجوي لسيؤول يمثّل "استفزازاً واضحاً"، وتعهّدت بالردّ بشكل حاسم.