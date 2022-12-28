دولي

تمهيداً للإعلان عن حكومته.. نتنياهو يُعين كاتس وزيراً للخارجية وغالانت للجيش

تمهيداً للإعلان عن حكومته.. نتنياهو يُعين كاتس وزيراً للخارجية وغالانت للجيش
نتنياهو وكاتس
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، مع كبار أعضاء حزب (ليكود)، بهدف توزيع حقائب وزارية.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن يسرائيل كاتس، سيُعين كما يبدو وزيراً للخارجية بالتناوب مع سفير إسرائيل سابقاً في واشنطن رون درمير. 

ويرجح أن يتولى أمير اوحانا رئاسة (كنيست)، وستُسند حقيبة الجيش إلى يؤاف غالانت على الأغلب.

وقرر نتنياهو تعيين النائب من (ليكود) سابقا، تساحي هنغبي رئيساً لمجلس الأمن القومي.

وكشف موقع إسرائيلي، اليوم الأربعاء، موعد إعلان تشكيل الحكومة الإسرائيلية وأداء اليمين الدستوري، وكذلك آخر الأحزاب المُنضمة إلى الائتلاف اليميني. 

ووفق موقع (واي نت) الإسرائيلي، فإنه وقع في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ممثلو حزب (يهدوت هتوراه)، على اتفاق ائتلافي مع حزب (ليكود) لدخول الحكومة الإسرائيلية الجديدة. 

وأضاف الموقع أن "توقيع الاتفاق جاء بعد خلافات داخل الجهات الدينية داخل الحزب بسبب تمثيله في (كابنيت) لأول مرة".

وبحسب الموقع، فإنه بذلك يكون (ليكود) أغلق التوقيع مع جميع الأحزاب اليمينية ما يمهد إعلان الحكومة بشكل رسمي وأداء اليمين الدستوري يوم غد الخميس.

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