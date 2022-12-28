طالع حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل





وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 13-7 14-8 14-8 بيت لحم 13-7 14-8 14-8 رام الله والبيرة 12-6 13-7 13-7 طولكرم 16-11 17-12 17-12 نابلس 14-8 15-9 15-9 قلقيلية 16-11 17-12 17-12 جنين 16-9 17-10 17-10 سلفيت 13-7 14-8 14-8 طوباس 17-10 18-11 18-11 روابي 14-8 15-9 15-9 الخليل 12-6 13-7 13-7 غزه 17-12 18-13 18-13 أريحا 20-13 21-13 21-13 خانيونس 17-12 18-13 18-13 الأغوار الشمالية 18-11 19-11 19-11 رفح 18-11 19-11 19-11

أما يوم الجمعة، يكون الجو صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الخميس، يكون الجو صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الجمعة، يكون الجو صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.