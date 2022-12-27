أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن سفيرة إسرائيل لدى تركيا إيريت ليليان، قدّمت أوراق اعتمادها رسميًا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن إيريت ليليان سفيرة إسرائيل في تركيا قدّمت اليوم أوراق اعتمادها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل رسمي أقيم في قصر أردوغان تخلله عزف النشيد الإسرائيلي "الأمل".وبحسب الصحفية، ردّ الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ على ذلك وكتب: "من المثير سماع نشيد الأمل مرة أخرى في القصر الرئاسي في أنقرة، المراسم تعد خطوة مهمة في العلاقات بين إسرائيل وتركيا".