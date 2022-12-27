شؤون فلسطينية

بالصور: وفد من (حماس) يزور كنيسة دير اللاتين بغزة مهنئًا بـ"أعياد الميلاد"

بالصور: وفد من (حماس) يزور كنيسة دير اللاتين بغزة مهنئًا بـ"أعياد الميلاد"
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، كنيسة دير اللاتين شرق مدينة غزة مهنئًا المسيحيين الفلسطينيين بمناسبة "أعياد الميلاد".

وقال عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة د. باسم نعيم الذي ترأس الوفد: "جئنا اليوم ممثلين للحركة وقيادتها وكل مكوناتها لزيارة أشقائنا في هذا الوطن المسيحيين بمناسبة الأعياد".

وأوضح نعيم أن "زيارة الحركة تأتي للتأكيد على رسالة الحب والتقدير والبر والإحسان تجاه المسيحيين.

وأضاف "ندعو الله أن يعيد علينا الأعياد دائمًا ونحن في أحسن حال، وتكون الأعياد القادمة والقدس محررة نصلي آمنين مطمئنين".

وأكد نعيم أن أبناء شعبنا جميعًا مسلمين ومسيحيين في خندق واحد في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على شعبنا، سواء في الحصار على قطاع غزة أو الاحتلال هناك بالضفة والقدس.

وتابع "نؤكد تضامننا مع أشقائنا المسيحيين خاصة في فترة الأعياد، وما يمارس عليهم سواء أشخاص أو مؤسسات من الاحتلال، ومحاولته المستميتة لمنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة والاعتداء على الأشخاص، ومنعهم من السفر وتأدية طقوس الأعياد".

وعبّر نعيم عن اعتزاز حماس بالعلاقة التاريخية مع الأشقاء المسيحيين، والتي لم يستطيع الاحتلال أن يمسها أو أن يصيبها بأي خلل.

من جهته، ثمّن الأب جبرائيل رومانيلي راعي كنيسة دير اللاتين بغزة زيارة وفدٍ من قيادة حماس للكنيسة، قائلًا: "هذا يثبت دائمًا أننا في خندق واحد، وحالة وحدة بالتعاون والمحبة من أجل المواطن الفلسطيني في كل فلسطين".

وأوضح أن تعاون المسيحيين بغزة مع قيادة الحركة يأتي من أجل الإنسان؛ كي يحيا العدل والسلام والفرح.

وقدّم راعي الكنيسة الشكر للحركة ولقيادتها ولكل الفلسطينيين الذين بادروا بتهنئة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد، ومن شاركوا في الأعياد.





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