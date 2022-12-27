العواودة: تصاعد هجمات المستوطنين يحتاج لوقفة جادة وحدوية للدفاع

رام الله - دنيا الوطنقالت الناشطة انتصار العواودة إن تصاعد هجمات المستوطنين ضد المواطنين العزل، ومحاولات التوسع في الأراضي بحاجة لوقفة موحدة من كل أطياف شعبنا الفلسطيني الحر للدفاع عنه.وأشارت العواودة إلى أن تصاعد الهجمات الاستيطانية في الآونة الأخيرة، تأتي نتيجة تعزيز حكومة الاحتلال الأشد تطرفا للاستيطان والمستوطنين.وأضافت: "على الشعب الفلسطيني أن يكون يقظا ويحسن الدفاع عن نفسه، بل ويثخن في المحتل، وقد بدا ذلك واضحا منذ معركة سيف القدس ثم عرين الأسود وكتيبة جنين وعمليات رام الله والقدس والخليل، فقد أشعلها المقاومون نارا في وجه الاحتلال".وبينت أنه كلما اشتدت المعركة تقترب بشرى النصر، ولعل حكومة المتطرفين تسرع بحرب التحرير نتيجة لما ترتكبه من حماقات تتسبب في تفجير المقاومة بوجه المحتل.وشددت على أنه يجب ألا يبقى الفلسطيني في معركته وحيدا مع هذا المحتل، ويجب على كل المؤسسات الدولية الوقوف الى جانب الفلسطيني الذي يدافع عن حقه.ونوهت إلى ضرورة تشكيل لجان شعبية لحماية المناطق والقرى الفلسطينية الواقعة تحت تهديدات المستوطنين