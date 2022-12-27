شؤون فلسطينية

العواودة: تصاعد هجمات المستوطنين يحتاج لوقفة جادة وحدوية للدفاع

العواودة: تصاعد هجمات المستوطنين يحتاج لوقفة جادة وحدوية للدفاع
رام الله - دنيا الوطن
قالت الناشطة انتصار العواودة إن تصاعد هجمات المستوطنين ضد المواطنين العزل، ومحاولات التوسع في الأراضي بحاجة لوقفة موحدة من كل أطياف شعبنا الفلسطيني الحر للدفاع عنه.

وأشارت العواودة إلى أن تصاعد الهجمات الاستيطانية في الآونة الأخيرة، تأتي نتيجة تعزيز حكومة الاحتلال الأشد تطرفا للاستيطان والمستوطنين.

وأضافت: "على الشعب الفلسطيني أن يكون يقظا ويحسن الدفاع عن نفسه، بل ويثخن في المحتل، وقد بدا ذلك واضحا منذ معركة سيف القدس ثم عرين الأسود وكتيبة جنين وعمليات رام الله والقدس والخليل، فقد أشعلها المقاومون نارا في وجه الاحتلال".

وبينت أنه كلما اشتدت المعركة تقترب بشرى النصر، ولعل حكومة المتطرفين تسرع بحرب التحرير نتيجة لما ترتكبه من حماقات تتسبب في تفجير المقاومة بوجه المحتل.

وشددت على أنه يجب ألا يبقى الفلسطيني في معركته وحيدا مع هذا المحتل، ويجب على كل المؤسسات الدولية الوقوف الى جانب الفلسطيني الذي يدافع عن حقه.

ونوهت إلى ضرورة تشكيل لجان شعبية لحماية المناطق والقرى الفلسطينية الواقعة تحت تهديدات المستوطنين

أخبار ذات صلة

بالصور: وفد من (حماس) يزور كنيسة دير اللاتين بغزة مهنئًا بـ&quot;أعياد الميلاد&quot;

بالصور: وفد من (حماس) يزور كنيسة دير اللاتين بغزة مهنئًا بـ"أعياد الميلاد"

العواودة: تصاعد هجمات المستوطنين يحتاج لوقفة جادة وحدوية للدفاع

العواودة: تصاعد هجمات المستوطنين يحتاج لوقفة جادة وحدوية للدفاع

الأسير زكريا الزبيدي يتقدم بطلبٍ عاجل لإدارة السجون للتبرع بنخاعه الشوكي

الأسير زكريا الزبيدي يتقدم بطلبٍ عاجل لإدارة السجون للتبرع بنخاعه الشوكي

فلسطين تشارك في مؤتمر وزاري عربي حول التعليم والتدريب المهني في الجزائر

فلسطين تشارك في مؤتمر وزاري عربي حول التعليم والتدريب المهني في الجزائر

إصابات خلال تصدي أهالي سلوان لاستيلاء الاحتلال على أرض الحمرا

إصابات خلال تصدي أهالي سلوان لاستيلاء الاحتلال على أرض الحمرا

طالع أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

طالع أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

&quot;الإسلامية المسيحية&quot; تحذر من محاولات الاحتلال استغلال عيد الميلاد لتهويد أحياء مسيحية بالقدس

"الإسلامية المسيحية" تحذر من محاولات الاحتلال استغلال عيد الميلاد لتهويد أحياء مسيحية بالقدس

&quot;الخارجية&quot;: نعرب عن تضامننا مع الشعب الأميركي في مواجهة العاصفة الثلجية

"الخارجية": نعرب عن تضامننا مع الشعب الأميركي في مواجهة العاصفة الثلجية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في مؤتمر وزاري عربي حول التعليم والتدريب المهني في الجزائر

فلسطين تشارك في مؤتمر وزاري عربي حول التعليم والتدريب المهني في الجزائر

&quot;الإسلامية المسيحية&quot; تحذر من محاولات الاحتلال استغلال عيد الميلاد لتهويد أحياء مسيحية بالقدس

"الإسلامية المسيحية" تحذر من محاولات الاحتلال استغلال عيد الميلاد لتهويد أحياء مسيحية بالقدس

&quot;الخارجية&quot;: نعرب عن تضامننا مع الشعب الأميركي في مواجهة العاصفة الثلجية

"الخارجية": نعرب عن تضامننا مع الشعب الأميركي في مواجهة العاصفة الثلجية

&quot;هيئة الأسرى&quot;: البرد القارص يجتاح المعتقلات وإدارة السجون تتجاهل ذلك

"هيئة الأسرى": البرد القارص يجتاح المعتقلات وإدارة السجون تتجاهل ذلك

&quot;النضال الشعبي&quot; تدعو لحراك جماهيري لقطع الطريق أمام الدعوة الأمريكية لزيادة التطبيع

"النضال الشعبي" تدعو لحراك جماهيري لقطع الطريق أمام الدعوة الأمريكية لزيادة التطبيع

&quot;شبكة المنظمات&quot; تطالب بتحرك دولي للضغط على الاحتلال لوقف فتح سدوده المائية على غزة

"شبكة المنظمات" تطالب بتحرك دولي للضغط على الاحتلال لوقف فتح سدوده المائية على غزة

بحر يتلقى رسالة شكر من رئيس مجلس الشورى القطري

بحر يتلقى رسالة شكر من رئيس مجلس الشورى القطري

المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة توقع اتّفاقية ترميم مبنى المكتبة

المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة توقع اتّفاقية ترميم مبنى المكتبة

منوعات

بالصور.. كيف احتفل الفنانون في عيد الكريسماس؟

بالصور.. كيف احتفل الفنانون في عيد الكريسماس؟

باسم ياخور ينشر صورة يروج فيها لمسلسله الجديد رمضان 2023

باسم ياخور ينشر صورة يروج فيها لمسلسله الجديد رمضان 2023

ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

أحمد عز ينضم إلى طاقم نجوم مسرحية (هادي فلانتين) في موسم الرياض

أحمد عز ينضم إلى طاقم نجوم مسرحية (هادي فلانتين) في موسم الرياض

بالصور.. الفنانة أحلام تلفت أنظار الجمهور برشاقتها

بالصور.. الفنانة أحلام تلفت أنظار الجمهور برشاقتها

شاهد.. إعلامية شهيرة تردّ على شائعة وفاتها بالسرطان

شاهد.. إعلامية شهيرة تردّ على شائعة وفاتها بالسرطان

صباح الأشقر وكارول سماحة ورزان مغربي يفاجئون الفنان عمرو مصطفى باحتفالية عيد ميلاده

صباح الأشقر وكارول سماحة ورزان مغربي يفاجئون الفنان عمرو مصطفى باحتفالية عيد ميلاده

نقابة الفنانين السورية تحسم الجدل حول وفاة سلوم حداد

نقابة الفنانين السورية تحسم الجدل حول وفاة سلوم حداد

بالصور: نصر محروس يُروج لأغنية بهاء سلطان الجديدة

بالصور: نصر محروس يُروج لأغنية بهاء سلطان الجديدة

شاهد.. لقاء سويدان تعلن عن افتتاح دار مسنين للفنانين

شاهد.. لقاء سويدان تعلن عن افتتاح دار مسنين للفنانين

عربي

ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان

ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان

بالصور.. 16 قتيلاً في حادث مروع بالسودان

بالصور.. 16 قتيلاً في حادث مروع بالسودان

هزة أرضية تضرب جنوب غرب محافظة الطور المصرية

هزة أرضية تضرب جنوب غرب محافظة الطور المصرية

السودان: إعلان الطوارئ بجنوب دارفور بعد هجوم مسلح على عدة قرى

السودان: إعلان الطوارئ بجنوب دارفور بعد هجوم مسلح على عدة قرى