الأسير زكريا الزبيدي يتقدم بطلبٍ عاجل لإدارة السجون للتبرع بنخاعه الشوكي

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم، بأن الأسير المعزول في سجن عسقلان زكريا الزبيدي قدّم طلباً مستعجلاً لإدارة سجون الاحتلال للتبرع بنخاعه الشوكي للأسير المريض وليد دقة.وقالت الهيئة في تصريح مقتضب، إن "الأسير الزبيدي ينتظر ردًا من إدارة السجون على طلبه حتى هذه اللحظة".وفي وقت سابق، قالت سناء سلامة، زوجة الأسير وليد، فقالت إنه: "تم إبلاغنا أن التشخيص النهائي لوضع وليد الصحي هو مرض التليف النقوي - Myelofibrosis، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، وأن العلاج دوائي وليس كيماوي".وتابعت: "وبحسب إستجابة الجسم للعلاج سيتقرر فيما اذا كانت هناك حاجة لزراعة خلايا نخاع و نأمل ألا نصل لهذه المرحلة".