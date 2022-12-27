(الليكود) يكشف هوية المتوقع تولّيه رئاسة (كنيست) الفترة المقبلة

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤولون في حزب (الليكود) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، هوية المتوقع توليه رئاسة (كنسيت) الفترة المقبلة.ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، قال مسؤولون في (الليكود)، إنه: "من المتوقع أن يكون رئيس (كنيست) المقبل أمير أوحانا".وتابعت: "من المتوقع أن يكون هناك تناوب على وزارة الخارجية بين رون ديرمر ويسرائيل كاتس".وفي وقت سابق اليوم، أعلن (كنيست) أن رئيسه ياريف ليفين استقال من منصبه، وفق ما ورد في بيان على موقعه الإلكتروني.وتأتي استقالة ليفين استعدادا لتولي منصب وزاري في حكومة بنيامين نتنياهو المقرر عرضها على (كنيست).وقال البيان إن سكرتير (كنيست) دان مرزوق أعلن الثلاثاء خلال جلسة برلمانية أن الرئيس ياريف ليفين وضع استقالته على طاولة (كنيست).وأضاف: "ستدخل الاستقالة حيز التنفيذ بعد مضي 48 ساعة من تقديمها، أي صباح الخميس".وكان تم انتخاب ليفين القيادي في حزب (الليكود) الذي يقوده نتنياهو، قبل أسبوعين، ومن المتوقع أن يتولى ليفين حقيبة العدل في الحكومة المرتقبة. وفق (الأناضول)