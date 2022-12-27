منظمة (إلعاد) تعلن بدء حفريات في الأرض التي استولت عليها بسلوان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة "إلعاد" الاستيطانية عبر صفحتها الرسمية بدء الحفريات التهويدية في أرض بركة الحمراء التي تم الاستيلاء عليها بالقوة صباح اليوم الثلاثاء في سلوان جنوب المسجد الأقصى.وقال الباحث المقدسي رضوان عمرو، إن الأرض ذات أهمية استراتيجية (دينيا وجغرافيا وتاريخيا وأثرياً) بمساحة 5 دونمات، ويدعي المستوطنون استكشاف بركة "حزقيا" من القرن الثامن قبل الميلاد.وأشار عمرو بالاتهام إلى جهات إلى بطريركية الروم الأرثوذوكس في القدس بالتواطؤ في تسريب الأرض خلال فترة الانشغال بالأعياد.وعن أهمية الأرض قال الباحث المقدسي إن أرض الحمرا كانت جزءا من النظام المائي لعين سلوان التاريخية، وكانت في الأصل بركتين عظيمتين لتجميع ماء العين والأقصى لخدمة سكان القدس القديمة.وربط عمرو الأرض بآثار بعض الأنبياء، قائلا "للأرض علاقة بمعجزات الشفاء التي أتى بها نبي الله عيسى عليه السلام قرب عين سلوان، وببوابة القدس اليمانية التي دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القدس ليلة الإسراء والمعراج، ولها ارتباط بوجود نبي الله أيوب عليه السلام في السفح الجنوبي للأقصى".وأضاف أن إدارة الأرض كانت تابعة للكنيسة الأرثوذوكسية، ويوجد فيها عقد مزارعة قديم لمواطن من عائلة سمرين.