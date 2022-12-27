إعلام الاحتلال ينشر مقطع فيديو للحظة وضع العبوة الأولى خلال تفجيرات القدس الأخيرة

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رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للحظة وضع العبوة الناسفة بواسطة منفذ عملية التفجير في مدينة القدس قبل حوالي شهر.وفي وقت سابقٍ اليوم، زعم موقع (واللا) الإسرائيلي، بأن جهاز (شاباك) وشرطة القدس قاموا بحل لغز عملية التفجير في القدس التي وقعت في المدينة قبل حوالي شهر.ووفقًا للموقع، فقد اعتقل (شاباك) المهندس إسلام فروح، متهماً إياه متهماً إياه بتنفيذ العملية وقال إنه من تنظيم الدولة.وأضاف أنه في إطار التحقيق، تم اعتقال مهندس من كفر عقب محسوب على تنظيم الدولة، وبعد الهجوم قام بإخفاء حوالي خمس عبوات ناسفة في منطقة "ميشور أدوميم".في السياق، قال رئيس وزراء الاحتلال، المنتهية ولايته، يائير لبيد، إنه "بعد مجهود استخباراتي وتحقيقات مكثفة، اعتقلت الأجهزة الأمنية منفذ التفجيرات في القدس".وأضاف: "لقد تابعت التحقيق المعقد عن كثب وتم تحديثي بتفاصيله، أهنئ (شاباك) والشرطة والجيش وجميع القوى الأمنية على التحقيق".