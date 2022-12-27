شؤون فلسطينية

"هيئة الأسرى": البرد القارص يجتاح المعتقلات وإدارة السجون تتجاهل ذلك

"هيئة الأسرى": البرد القارص يجتاح المعتقلات وإدارة السجون تتجاهل ذلك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأوا بمعاناة جديدة مع قدوم فصل الشتاء وبداية المنخفضات الجوية المصحوبة بالأمطار الرعدية والبرد القارص، خاصة مع تواجد معظم السجون في مناطق صحراوية تمتاز بدرجات حرارة متدنية جدا خلال فصل الشتاء.

وأضافت الهيئة أن معاناة الأسرى في السجون تتضاعف في هذه الأجواء، وخاصة المرضى منهم وكبار السن، في ظل منع الاحتلال إدخال وسائل التدفئة والملابس والأغطية الشتوية لغرف وأقسام الأسرى، ومنع الأهالي من إدخال أبسط الاحتياجات الشتوية لأبنائهم، سواء، واجبار الأسرى على شراء مستلزماتهم الشتوية من كانتين السجن، بجودة متدنية، وأسعار خيالية، مستغلة حاجتهم الماسة لها، في ظل البرد الشديد في السجون.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سرعة التدخل من أجل توفير الاحتياجات الشتوية للأسرى، وزيارة السجون، والاطلاع على الحالة المأساوية التي تتفاقم مع دخول فصل الشتاء، والضغط على الاحتلال لإدخال مستلزمات التدفئة، حسب ما نصت عليه وكفلته المواثيق الإنسانية والمعاهدات الدولية.

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