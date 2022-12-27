المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة توقع اتّفاقية ترميم مبنى المكتبة





رام الله - دنيا الوطنوقّعت المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة، اليوم الثلاثاء اتّفاقية ترميم مبنى المكتبة الوطنية "قصر الضيافة" سابقاً، مع شركة "الفليفل للمقاولات والتّعمير" والتي رسى عليها عطاء مشروع الترميم.ووقّع الاتفاقية عيسى قراقع رئيس المكتبة الوطنية والمهندس أحمد اسحق فليفل مدير عام شركة الفليفل للمقاولات والتعمير وذلك في مقرّ المكتبة الوطنية في سردا- رام الله، وبحضور ممثّلين عن وزارة الأشغال واتّحاد المقاولين والمهندسين هاني حسن ومازن ذيب المشرفان على التّرميم.وأكّد قراقع على أهمّية المباشرة في ترميم المبنى وصيانته لاستخدامه كمقرّ مؤقّت للمكتبة الوطنيّة في مراحلها الأولى وتكييفه من الدّاخل لمواءمة وظائف المكتبة، وذلك لحين الانتهاء من بناء مبنى جديد وفق المواصفات والمعايير العالميّة للمكتبات الوطنيّة.ولفت إلى أنّ المبنى كان مهجوراً قبل ذلك، وقد اتخذ السيّد الرئيس محمود عبّاس قراراً بتحويله إلى مكتبة وطنيّة بعد ترميمه، وحوّل هذا القرار إلى الجهات المختصّة لأجل البدء بعملية التّرميم والصّيانة وفق متطلّبات تشكّل الحدّ الأدنى لعمل ووظائف المكتبة الوطنيّة.