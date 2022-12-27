شؤون فلسطينية

أسرى سجن (عوفر) يشرعون بخطوات تصعيدية احتجاجا على الإهمال الطبي

أسرى سجن (عوفر) يشرعون بخطوات تصعيدية احتجاجا على الإهمال الطبي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، أن أسرى سجن (عوفر) شرعوا بتنفيذ خطوات تصعيدية احتجاجا على سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا البواسل، فقد قام الأسرى أمس بإرجاع وجبة الإفطار، وهم بصدد مقاطعة كافة العيادات غدا، والقيام بخطوات إضافية ما لم تستجب ادارة السجون لأبسط حقوقهم في تلقي العلاج المطلوب. في حين يواصل الاحتلال سياسته الممنهجة ضد الأسرى بشكل عام والمرضى منهم بشكل خاص، بهدف قتل أسرانا بشكل بطيء مبطن.

وفي هذا السياق نستعرض عددا من الحالات المرضية لأسرى يقبعون في سجن (عوفر)، رفضوا أن يكونوا مجرد ارقام، فكل واحد منهم له حكاية ألم مختلفة. حيث يعاني الأسير إسلام الحجازي ( 25 عاما)/ بيت لحم، من وجود ورم في دماغه تم استئصاله مسبقا، لكنه عاد مجددا، وهو بحاجة ماسة لتلقي علاج سريع كي لا يتفاقم الأمر. بالاضافة الى اصابات في قدميه تعرض لها أثناء اعتقاله، تعيق حركته وتسبب له آلاما كبيرة، وهو بانتظار أن تجرى له عملية لاستخراج الشظايا ، في حين تماطل عيادة السجن بإعطائه موعد لذلك.

أما الأسير خالد كامل نوابيت ( 44عاما)/ رام الله، فهو يعاني من انفجار في أحد صمامات القلب قبل اعتقاله، و كان من المفترض أن يخضع لعملية جراحية اعتقل قبل موعدها بيومين، وعندما وصل الى عوفر أخذوا يماطلون في ذلك، وأصبح الأسير يعاني مؤخرا من أعراض جديدة، حيث أنه لا يستطيع رفع يده أو تحريك ركبته، الى جانب شعوره بضيق تنفس منذ عام 2019، بسبب عدم قدرة صمام القلب على ضخ الدم للجسم بالشكل الكافي وتفاقمت المشكلة بعد ضرب المحقق له بشكل عنيف على صدره.

علما أن الأسير متزوج ولديه 4 اولاد، وهذا سابع اعتقال له، حيث أمضى ما مجموعه أكثر من 7 سنوات خلال الاعتقالات السابقة.

أخبار ذات صلة

الشرطة البحرية: استئناف العمل في البحر بدءًا من فجر الأربعاء

الشرطة البحرية: استئناف العمل في البحر بدءًا من فجر الأربعاء

&quot;الأشغال&quot; بغزة: الموافقة على تظلمات المواطنين في منطقة &quot;عنق الزجاجة&quot;

"الأشغال" بغزة: الموافقة على تظلمات المواطنين في منطقة "عنق الزجاجة"

البطش يدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة بكل أشكالها لإرباك الاحتلال

البطش يدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة بكل أشكالها لإرباك الاحتلال

شاهد: &quot;الداخلية&quot; بغزة تُحيي اليوم الوطني لشهدائها في الذكرى 14 لعدوان 2008

شاهد: "الداخلية" بغزة تُحيي اليوم الوطني لشهدائها في الذكرى 14 لعدوان 2008

&quot;التنمية&quot; بغزة: تجديد المنحة القطرية للعام المقبل 2023

"التنمية" بغزة: تجديد المنحة القطرية للعام المقبل 2023

باحث في الشؤون المقدسية: الاحتلال ينتهز أي فرصة للقيام بأعمال تخريبية بالأقصى

باحث في الشؤون المقدسية: الاحتلال ينتهز أي فرصة للقيام بأعمال تخريبية بالأقصى

البطنيجي لـ&quot;دنيا الوطن&quot;: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه بتحطيم جبهتنا الداخلية

البطنيجي لـ"دنيا الوطن": الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه بتحطيم جبهتنا الداخلية

رام الله: الحكم بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

رام الله: الحكم بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;هيئة الأسرى&quot;: البرد القارص يجتاح المعتقلات وإدارة السجون تتجاهل ذلك

"هيئة الأسرى": البرد القارص يجتاح المعتقلات وإدارة السجون تتجاهل ذلك

&quot;النضال الشعبي&quot; تدعو لحراك جماهيري لقطع الطريق أمام الدعوة الأمريكية لزيادة التطبيع

"النضال الشعبي" تدعو لحراك جماهيري لقطع الطريق أمام الدعوة الأمريكية لزيادة التطبيع

&quot;شبكة المنظمات&quot; تطالب بتحرك دولي للضغط على الاحتلال لوقف فتح سدوده المائية على غزة

"شبكة المنظمات" تطالب بتحرك دولي للضغط على الاحتلال لوقف فتح سدوده المائية على غزة

بحر يتلقى رسالة شكر من رئيس مجلس الشورى القطري

بحر يتلقى رسالة شكر من رئيس مجلس الشورى القطري

المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة توقع اتّفاقية ترميم مبنى المكتبة

المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة توقع اتّفاقية ترميم مبنى المكتبة

هيئة الأسرى ترصد شهادات اعتقال لعدد من الأسرى المحتجزين بمركز توقيف وتحقيق &quot;عصيون&quot;

هيئة الأسرى ترصد شهادات اعتقال لعدد من الأسرى المحتجزين بمركز توقيف وتحقيق "عصيون"

&quot;حماس&quot; تدين سرقة المستوطنين لـ &quot;أرض الحمرا&quot; جنوب الأقصى

"حماس" تدين سرقة المستوطنين لـ "أرض الحمرا" جنوب الأقصى

اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين تعقد اجتماعها السادس

اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين تعقد اجتماعها السادس

منوعات

بالصور.. كيف احتفل الفنانون في عيد الكريسماس؟

بالصور.. كيف احتفل الفنانون في عيد الكريسماس؟

باسم ياخور ينشر صورة يروج فيها لمسلسله الجديد رمضان 2023

باسم ياخور ينشر صورة يروج فيها لمسلسله الجديد رمضان 2023

ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

أحمد عز ينضم إلى طاقم نجوم مسرحية (هادي فلانتين) في موسم الرياض

أحمد عز ينضم إلى طاقم نجوم مسرحية (هادي فلانتين) في موسم الرياض

بالصور.. الفنانة أحلام تلفت أنظار الجمهور برشاقتها

بالصور.. الفنانة أحلام تلفت أنظار الجمهور برشاقتها

شاهد.. إعلامية شهيرة تردّ على شائعة وفاتها بالسرطان

شاهد.. إعلامية شهيرة تردّ على شائعة وفاتها بالسرطان

صباح الأشقر وكارول سماحة ورزان مغربي يفاجئون الفنان عمرو مصطفى باحتفالية عيد ميلاده

صباح الأشقر وكارول سماحة ورزان مغربي يفاجئون الفنان عمرو مصطفى باحتفالية عيد ميلاده

نقابة الفنانين السورية تحسم الجدل حول وفاة سلوم حداد

نقابة الفنانين السورية تحسم الجدل حول وفاة سلوم حداد

بالصور: نصر محروس يُروج لأغنية بهاء سلطان الجديدة

بالصور: نصر محروس يُروج لأغنية بهاء سلطان الجديدة

شاهد.. لقاء سويدان تعلن عن افتتاح دار مسنين للفنانين

شاهد.. لقاء سويدان تعلن عن افتتاح دار مسنين للفنانين

عربي

ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان

ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان

بالصور.. 16 قتيلاً في حادث مروع بالسودان

بالصور.. 16 قتيلاً في حادث مروع بالسودان

هزة أرضية تضرب جنوب غرب محافظة الطور المصرية

هزة أرضية تضرب جنوب غرب محافظة الطور المصرية

السودان: إعلان الطوارئ بجنوب دارفور بعد هجوم مسلح على عدة قرى

السودان: إعلان الطوارئ بجنوب دارفور بعد هجوم مسلح على عدة قرى