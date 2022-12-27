غزة: المكتب الإعلامي للتشريعي يستنكر إغلاق (فيسبوك) لصفحته الرسمية





رام الله - دنيا الوطنيستنكر المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي، بغزة، إغلاق إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الصفحة الرسمية للمجلس التشريعي الفلسطيني، بعد إصدار مواقفه ودعواته للبرلمانات الدولية إزاء جرائم الاحتلال ومستوطنيه في القدس والمسجد الأقصى.ويعتبر أن خطوة (فيسبوك) تأتي في إطار سياسة شركة فيسبوك التعسفية في ملاحقة المحتوى الفلسطيني بشكل يخالف مبادئ العدالة الدولية وحقوق الانسان.ويؤكد أن هذه الإجراءات ضد الرواية الفلسطينية تعتبر انتهاكاً مباشراً لحرية الرأي والتعبير، وانحيازا سافرا للاحتلال.ويطالب المكتب الإعلامي بوقف سياسة ازدواجية المعايير في ملاحقة المحتوى الفلسطيني، داعياً فيسبوك للتراجع عن هذه السياسة الخطيرة ضد المنصات الفلسطينية.ويدعو المنظمات والهيئات الدولية التي تعنى بحماية حرية الرأي والتعبير لوقف هذه الحملة الممنهجة من قبل إدارة (فيسبوك) وحماية المحتوى الرقمي الفلسطيني.