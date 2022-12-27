شؤون فلسطينية

"الأشغال" بغزة: الموافقة على تظلمات المواطنين في منطقة "عنق الزجاجة"

"الأشغال" بغزة: الموافقة على تظلمات المواطنين في منطقة "عنق الزجاجة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الآليات والطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان ورئيس لجنة ملف "عنق الزجاجة" ماجد صالح، إنه وبعد التواصل مع قيادة العمل الحكومي تم الموافقة على جميع تظلمات المواطنين في المنطقة الواقعة غرب مخيم الشاطئ.

وأكد صالح في تصريح لـوكالة "الرأي" الحكومية أنه سيتم صرف الدفعات المالية المستحقة للمواطنين في المنطقة المذكورة مجدولة على 5 دفعات.

وأشار إلى إنهاء الملفات القانونية لخمسة بيوت في المنطقة، حتى يتم العمل على ازالتها بعد التواصل مع الوزارة واتمام معاملات الهدم.

وذكر أن الوزارة ستعطي المواطنين أصحاب المنازل في المنطقة حق إزالة ركام منازلهم بأنفسهم واختيار المقاولين حتى يتسنى لهم الاستفادة من الأموال العائدة عليهم من ردم المنازل.

وقال إن المبالغ العائدة من ردم المنازل، ستكون مضافة على التكلفة المالية الاجمالية المستحقة للمواطنين أصحاب المنازل.

ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بدورها بالتواصل مع المقاولين الذين سيكلفون بهدم المنازل ومتابعته عملهم، حتى لا تؤثر أعمالهم على البنية التحتية للمنطقة أو تؤدي بأي ضرر على المواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة ستستخدم قواعد المنازل التي سيتم هدمها لتدعيم الشاطئ وحمايته في المناطقة.

وأكد على حيوية المشروع كونه يربط المناطقة الشمالية بمدينة غزة، متوقعاً أن يبداً العمل عليه مطلع العام القادم.

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