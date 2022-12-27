البطش يدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة بكل أشكالها لإرباك الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش اليوم الثلاثاء، لتصعيد المقاومة في الضفة بكل أشكالها.وأكد البطش، في تصريح صحفي، على ضرورة إشغال الاحتلال و إرباكه عبر تصعيد المقاومة في الضفة بكل أشكالها الشعبية والمسلحة لمنع التوسع الاستيطاني وإفشال حملات الاعتقالات الليلية لقوات الاحتلال.وقال إن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلتين، تتزامن مع ذكرى العدوان على غزة في مثل هذا اليوم، عام 2008، واستشهد خلاله 1500 فلسطيني وجرح الآلاف، "في محاولة فاشلة لفرض شروط الاستسلام على شعبنا وعلى المقاومة في قطاع غزة كما فشلت سابقا في إخضاعه بالضفة".وأضاف أن استمرار حملة الاعتقالات والاعتداءات بالضفة الغربية والقدس، محاولة مقصودة لاستنزاف المقاومة وقادتها ومخزونها الثوري هناك، ومحاولة فاشلة لكسر إرادة الصمود لحاضنتها الأساس الشعب الفلسطيني من أجل تهويد القدس وتوسيع البناء الاستيطاني تنفيذا للمشروع على ارض الضفة والأغوار، وتمرير مخططات حكومة المتطرفين العنصرية بزعامة نتنياهو وبن غفير".ووجه القيادي البطش التحية للمناضل قدورة فارس رئيس نادي الأسير بالضفة الذي حاول الاحتلال عبر مداهمة منزله أمس أن يرسل رسالة مستفزة مفادها أن مزيدا من الإجراءات القاسية تنتظر الأسرى وذويهم في السجون.