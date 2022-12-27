"التنمية" بغزة: تجديد المنحة القطرية للعام المقبل 2023

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن استمرار العمل بالمنحة القطرية للعائلات الفقيرة للعام المقبل 2023، عقب قرار تجديدها.وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت لـوكالة "الرأي" الحكومية، أنه سيتم تجديد المنحة القطرية لعام 2023 المقبل، بنفس الآلية السابقة، مبينة أن قوائم أسماء المستفيدين المعتمدة سابقاً ستبقى كما هي، ولا توجد معلومات حول إضافة أسماء جديدة.ويستفيد من المنحة القطرية البالغة 100 دولار، نحو 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة بالقطاع.