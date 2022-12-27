شؤون فلسطينية

باحث في الشؤون المقدسية: الاحتلال ينتهز أي فرصة للقيام بأعمال تخريبية بالأقصى

باحث في الشؤون المقدسية: الاحتلال ينتهز أي فرصة للقيام بأعمال تخريبية بالأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الأكاديمي والباحث في الشؤون المقدسية، جمال عمرو، إن الاحتلال ينتهز أي فرصة للقيام بأعمال تخريبية في كل فلسطين، ومنها المسجد الأقصى المبارك في القدس.

وأكد عمرو في تصريح صحفي، على أن الاحتلال ينتهز الأعياد اليهويدية التي في أغلبها صنعها بيده من أجل تمرير مخططاته الاستيطانية، مثل ما يسمى عيد الأنوار "الحانوكاة" والذي ليس سوى عيد ظلام وظلم.

وشدد عمرو على أن حكومة نتنياهو المقبلة هي حكومة دينية إرهابية متطرفة ظلامية، على نهج "كهانا"، وتزامنت الأعياد هذه السنة مع انتخابات الاحتلال وتشكيل حكومة نتنياهو والذي تنافس في تقديم الوعودات لجماعات الهيكل المتطرفة ووعودات بالسيطرة على الضفة.

وأوضح عمرو أن المتطرفين في (كنيست) استغلوا ما يسمى عيد الأنوار من أجل حشد كل القوى الظلامية الاستيطانية واقتحام الأقصى ورفع الشمعدان فوق عقار إسلامي وهو حائط البراق الشريف، ثم الرقص والسجود الملحمي والطقوس التلمودية المصطنعة.

وبيّن عمرو أن الاحتلال أعطى الضوء الأخضر ودعم قطعان المستوطنين لتهويد الأقصى وتقديما الإنجازات على حساب الأوقاف الإسلامية وعلى حساب المرابطين والمرابطات، بالتزامن مع حملة واسعة لإبعاد المرابطين والنشطاء في الأقصى عنه وعن البلدة القديمة، وكانت حملة مستعرة جدا.

وأوضح أنه تم اعتقال العديد من المرابطين والمرابطات وتغريمهم وإبعادهم عن الأقصى والبلدة القديمة، إلى جانب فرض الحبس المنزلي وحظر التواصل مع وسائل الإعلام والتنكيل والتهديد المستمر.

وأشار عمرو إلى أن الاحتلال يشن حملة واسعة بحق المقدسات وحقوق شعبنا الفلسطيني من القدس لقبر موسى دويكات في نابلس لبيت لحم لقرية العراقيب في النقب المحتل، وحتى المسجد الإبراهيمي في الخليل وغيرها من شمال فلسطين لجنوبها.

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