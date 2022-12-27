ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس، ارتفاع العدد التراكمي لحالات مرضى الكوليرا إلى 688 حالة، بعد تسجيل إصابتين جديدتين، مؤكدةً في بيان نشرته أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23 حالة.ووفق ما أعلنه موقع (سبوتنيك) بالعربي، بأن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، قال إن "بؤر وباء الكوليرا ما تزال في بعض مناطق بلاده على الرغم من تمكن السلطات من الحد من انتشار الوباء بالتعاون مع المنظمات الدولية".وأضاف الأبيض خلال جولة قام بها مع ممثلي المنظمات الدولية الشريكة في المرحلة الثانية من حملة التلقيح الوطنية ضد الكوليرا لمتابعة سير الحملة، شرقي لبنان،أن "لبنان لديه حاليًا 900 ألف لقاح من منظمة الصحة العالمية وستستخدم لتوفير الحماية الأساسية للحد من انتشار الكوليرا في البلاد".وأشار إلى أنه "تمكنا من الحد من انتشار الكوليرا، ولكن الوباء لم ينته بعد، فنرى بعض البؤر هنا أو هناك، مما يستدعي متابعة إجراءاتنا لتأمين الحماية المطلوبة"، موضحًا أن "أرقام المصابين بالوباء أصبحت قليلة، ولكن الظروف التي سمحت للكوليرا بالتواجد بيننا ما زالت قائمة، ومنها تلوث المياه أو اختلاط الصرف الصحي بمياه الشرب".