البطنيجي لـ"دنيا الوطن": الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه بتحطيم جبهتنا الداخلية





وأضاف البطنيجي في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، خلال مراسم إحياء اليوم الوطني لشهداء وزارة الداخلية، أن: "هدف الاحتلال من حرب الفرقان، كان ضرب وتحطيم القوة المتمثلة في الجبهة الداخلية بالشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، ولكن لم ينجح الاحتلال بتحقيق أهدافه، وما زالت الشرطة الفلسطينية في الميدان".





وتابع البطنيجي: "لدينا رسالة أيضاً لأبناء شعبنا في مكان، بأننا سنحافظ على إرث الشهداء الأبطال، ومستمرون في خدمة وحماية أمن وممتلكات وأعراض وأموال الناس في الليل والنهار".









رام الله - دنيا الوطنأحيت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، اليوم الوطني لشهدائها، في الذكرى الـ 14 للعدوان الإسرائيلي على غزة 2008 "حرب الفرقان"، بمراسم عسكرية.وحضر مراسم إحياء ذكرى اليوم الوطني، التي عقدت في مدينة عرفات للشرطة بمدينة غزة، كلٌ من وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، والإدارات بالوزارة.وتخللت مراسم إحياء "اليوم الوطني": "السلام الوطني الفلسطيني، إطلاق 21 طلقة نارية تحيةً لأرواح الشهداء، وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء وزارة الداخلية، افتتاح جدارية فنية في ذكرى شهداء الفرقان".وقال أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بغزة، إنه: " في الذكرى الـ 14 لحرب الفرقان التي استهدفت قطاع غزة وكان على رأس الاستهداف الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها الشرطة التي قدمت مئات الشهداء، نوجه رسالة للعدو الصهيوني، بأن هذه الضربات تزيدنا إصراراً على تقديم خدمتنا لأبناء شعبنا الفلسطيني".