بلدية غزة لـ "استوديو الوطن": حصلنا على تمويل لتطوير شارع المخابرات بداية عام 2023



وبين أن المنطقة المستهدفة تعاني في كل منخفض جوي بسبب البنية التحتية القديمة والمتضررة بفعل القصف الإسرائيلي.







خاص دنيا الوطن - تامر عليانكشفت بلدية غزة عن حصولها على موافقة رسمية لاستجلاب تمويل لتطوير شارع المخابرات الواقع إلى الشمال من مدينة غزة.وأوضح المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا لـبرنامج "استوديو الوطن" اليوم الثلاثاء، أن البلدية حصلت على موافقة لاستجلاب تمويل لمشروع تطوير شارع المخابرات شمال المدينة ومنطقة الأمن العام وما يحيطها.وقال مهنا "نأمل أن يتم البدء في مشروع تطوير شارع المخابرات ومنطقة الأمن العام مع بداية العام القادم 2023".