إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للنيابة العامة من إنتربول الأردن





رام الله - دنيا الوطنتسلم المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين" من إنتربول المملكة الأردنية الهاشمية اليوم مطلوباً فاراً من وجه العدالة وصادر بحقه مذكرات قضائية.وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة ، بأنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم بعد ارتكابهم جرائم، حيث تم استصدار نشرة حمراء (مذكرة قبض دولية) بحق أحد المواطنين بتهم غسل الأموال والتزوير بأوراق رسمية واستعمال سند مزور"، وفقاً لأمر قبض صادر من قبل النائب العام حيث تم تسليمه اليوم 27/12/2022 عبر القنوات المختصة.وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهات الاختصاص لاتخاد المقتضى القانوني بحقه أصولاً.ووجه العقيد ارزيقات تحذيراً لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم.