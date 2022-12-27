طالع الأسماء.. الرئيس عباس يُشكل لجنة وطنية للتحرك على الصعيد الدولي

قرر الرئيس محمود عبس، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة وطنية للتحرك على الصعيد الدولي.





ويترأس الرئيس عباس هذه اللجنة، فيما سيكون كل من زياد أبو عمرو، مشرفاً، ورياض المالكي مسيراً، ومجدي الخالدي مقرراً للجنة.



وأعضاء اللجنة هم: محمود العالول ، أحمد مجدلاني، رمزي رباح، رمزي خوري، محمد الشلالدة ، علي مهنا، متري الراهب، أحمد عساف، أسامة القواسمي، فارسين شاهين، شعوان جبارين، عصام العاروري، عارف صالح).



وتهدف اللجنة لحماية حقوق شعبنا ومقدراته الوطنية ومتابعة ما يلزم وما يتم اتخاذه من قرارات، حيث تتولى أعمالها لمدة 3 أشهر يجري بعدها تقييم عملها وإجراء ما يلزم من تغييرات على تشكيلها، وتجتمع مرة كل أسبوع وكلما اقتضت الحاجة ذلك.



ويحق للجنة أن تستعين بمن تحتاج إليهم من الأشخاص أو المؤسسات أو الجهات الرسمية أو المجتمعية، وتقدم اللجنة الوطنية تقريرا شهريًا للجنة الموسعة المشكلة لذات الغاية.





وتهدف اللجنة لحماية حقوق شعبنا ومقدراته الوطنية ومتابعة ما يلزم وما يتم اتخاذه من قرارات، حيث تتولى أعمالها لمدة 3 أشهر يجري بعدها تقييم عملها وإجراء ما يلزم من تغييرات على تشكيلها، وتجتمع مرة كل أسبوع وكلما اقتضت الحاجة ذلك.ويحق للجنة أن تستعين بمن تحتاج إليهم من الأشخاص أو المؤسسات أو الجهات الرسمية أو المجتمعية، وتقدم اللجنة الوطنية تقريرا شهريًا للجنة الموسعة المشكلة لذات الغاية.

رام الله - دنيا الوطن