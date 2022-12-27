شؤون فلسطينية

"التحرير الفلسطينية" تستنكر إغراق الاحتلال الأراضي الزراعية

"التحرير الفلسطينية" تستنكر إغراق الاحتلال الأراضي الزراعية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت جبهة التحرير الفلسطينية الخطوة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح سدود المياه تجاه أراضي المواطنين وسط وجنوب قطاع غزة وإغراق عدد كبير من المنازل والدونمات الزراعية، وإلحاق أضرار مباشرة بالأراضي الزراعية والممتلكات .

وقالت "التحرير الفلسطينية" في بيان لها، إنّ العبارات والسدود التي فتحها الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينتي خانيونس ودير البلح اليوم وفي الأيام السابقة غمرت مئات الدونمات ودمرت محاصيلها وكبدت المزارعين خسائر فادحة في الثروة الحيوانية، معتبرًة هذه الخطوة جريمة بحق الانسان قبل أن تكون بحق الشجر والحيوان، تستدعي وقفة جادة من الجهات الحقوقية الدولية.

وأضافت: أن فتح العبارات في هذا الوقت بالذات للتخلص من كمية المياه الزائدة، يهدف لتدمير الاقتصاد الزراعي الفلسطيني، خاصة أن معظم الأراضي الزراعية تمتد على طول السياج الفاصل شرقي القطاع ، وتعتبر ذات أهمية كبرى خاصة أنها تمثل سلة الغذاء الرئيسة لقطاع غزة المحاصر.

وطالبت التحرير الفلسطينية، الجهات المانحة والإغاثية والمؤسسات الدولية بتقديم تعويضات للمزارعين الذين تعرضت أراضيهم ومنازلهم لخسائر كبيرة يصعب تعويضها على المدى القريب. كما طالبت الحكومة وسلطات الحكم المحلي ووزارة الزراعة والبلديات بتوفير آليات لتعويض المزارعين عن خسائرهم الفادحة  وتعزيز صمودهم في تلك المناطق.

أخبار ذات صلة

الشرطة البحرية: استئناف العمل في البحر بدءًا من فجر الأربعاء

الشرطة البحرية: استئناف العمل في البحر بدءًا من فجر الأربعاء

&quot;الأشغال&quot; بغزة: الموافقة على تظلمات المواطنين في منطقة &quot;عنق الزجاجة&quot;

"الأشغال" بغزة: الموافقة على تظلمات المواطنين في منطقة "عنق الزجاجة"

البطش يدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة بكل أشكالها لإرباك الاحتلال

البطش يدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة بكل أشكالها لإرباك الاحتلال

شاهد: &quot;الداخلية&quot; بغزة تُحيي اليوم الوطني لشهدائها في الذكرى 14 لعدوان 2008

شاهد: "الداخلية" بغزة تُحيي اليوم الوطني لشهدائها في الذكرى 14 لعدوان 2008

&quot;التنمية&quot; بغزة: تجديد المنحة القطرية للعام المقبل 2023

"التنمية" بغزة: تجديد المنحة القطرية للعام المقبل 2023

باحث في الشؤون المقدسية: الاحتلال ينتهز أي فرصة للقيام بأعمال تخريبية بالأقصى

باحث في الشؤون المقدسية: الاحتلال ينتهز أي فرصة للقيام بأعمال تخريبية بالأقصى

البطنيجي لـ&quot;دنيا الوطن&quot;: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه بتحطيم جبهتنا الداخلية

البطنيجي لـ"دنيا الوطن": الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه بتحطيم جبهتنا الداخلية

رام الله: الحكم بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

رام الله: الحكم بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشرطة البحرية: استئناف العمل في البحر بدءًا من فجر الأربعاء

الشرطة البحرية: استئناف العمل في البحر بدءًا من فجر الأربعاء

البطش يدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة بكل أشكالها لإرباك الاحتلال

البطش يدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة بكل أشكالها لإرباك الاحتلال

شاهد: &quot;الداخلية&quot; بغزة تُحيي اليوم الوطني لشهدائها في الذكرى 14 لعدوان 2008

شاهد: "الداخلية" بغزة تُحيي اليوم الوطني لشهدائها في الذكرى 14 لعدوان 2008

باحث في الشؤون المقدسية: الاحتلال ينتهز أي فرصة للقيام بأعمال تخريبية بالأقصى

باحث في الشؤون المقدسية: الاحتلال ينتهز أي فرصة للقيام بأعمال تخريبية بالأقصى

رام الله: الحكم بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

رام الله: الحكم بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للنيابة العامة من إنتربول الأردن

إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للنيابة العامة من إنتربول الأردن

&quot;التحرير الفلسطينية&quot; تستنكر إغراق الاحتلال الأراضي الزراعية

"التحرير الفلسطينية" تستنكر إغراق الاحتلال الأراضي الزراعية

&quot;بلديات الساحل&quot; تساند طواقم بلدية دير البلح بتوسعة مجرى وداي السلقا في دير البلح

"بلديات الساحل" تساند طواقم بلدية دير البلح بتوسعة مجرى وداي السلقا في دير البلح

منوعات

بالصور.. كيف احتفل الفنانون في عيد الكريسماس؟

بالصور.. كيف احتفل الفنانون في عيد الكريسماس؟

باسم ياخور ينشر صورة يروج فيها لمسلسله الجديد رمضان 2023

باسم ياخور ينشر صورة يروج فيها لمسلسله الجديد رمضان 2023

ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

أحمد عز ينضم إلى طاقم نجوم مسرحية (هادي فلانتين) في موسم الرياض

أحمد عز ينضم إلى طاقم نجوم مسرحية (هادي فلانتين) في موسم الرياض

بالصور.. الفنانة أحلام تلفت أنظار الجمهور برشاقتها

بالصور.. الفنانة أحلام تلفت أنظار الجمهور برشاقتها

شاهد.. إعلامية شهيرة تردّ على شائعة وفاتها بالسرطان

شاهد.. إعلامية شهيرة تردّ على شائعة وفاتها بالسرطان

صباح الأشقر وكارول سماحة ورزان مغربي يفاجئون الفنان عمرو مصطفى باحتفالية عيد ميلاده

صباح الأشقر وكارول سماحة ورزان مغربي يفاجئون الفنان عمرو مصطفى باحتفالية عيد ميلاده

نقابة الفنانين السورية تحسم الجدل حول وفاة سلوم حداد

نقابة الفنانين السورية تحسم الجدل حول وفاة سلوم حداد

بالصور: نصر محروس يُروج لأغنية بهاء سلطان الجديدة

بالصور: نصر محروس يُروج لأغنية بهاء سلطان الجديدة

شاهد.. لقاء سويدان تعلن عن افتتاح دار مسنين للفنانين

شاهد.. لقاء سويدان تعلن عن افتتاح دار مسنين للفنانين

عربي

ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان

ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان

بالصور.. 16 قتيلاً في حادث مروع بالسودان

بالصور.. 16 قتيلاً في حادث مروع بالسودان

هزة أرضية تضرب جنوب غرب محافظة الطور المصرية

هزة أرضية تضرب جنوب غرب محافظة الطور المصرية

السودان: إعلان الطوارئ بجنوب دارفور بعد هجوم مسلح على عدة قرى

السودان: إعلان الطوارئ بجنوب دارفور بعد هجوم مسلح على عدة قرى