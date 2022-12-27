"التحرير الفلسطينية" تستنكر إغراق الاحتلال الأراضي الزراعية

رام الله - دنيا الوطناستنكرت جبهة التحرير الفلسطينية الخطوة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح سدود المياه تجاه أراضي المواطنين وسط وجنوب قطاع غزة وإغراق عدد كبير من المنازل والدونمات الزراعية، وإلحاق أضرار مباشرة بالأراضي الزراعية والممتلكات .وقالت "التحرير الفلسطينية" في بيان لها، إنّ العبارات والسدود التي فتحها الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينتي خانيونس ودير البلح اليوم وفي الأيام السابقة غمرت مئات الدونمات ودمرت محاصيلها وكبدت المزارعين خسائر فادحة في الثروة الحيوانية، معتبرًة هذه الخطوة جريمة بحق الانسان قبل أن تكون بحق الشجر والحيوان، تستدعي وقفة جادة من الجهات الحقوقية الدولية.وأضافت: أن فتح العبارات في هذا الوقت بالذات للتخلص من كمية المياه الزائدة، يهدف لتدمير الاقتصاد الزراعي الفلسطيني، خاصة أن معظم الأراضي الزراعية تمتد على طول السياج الفاصل شرقي القطاع ، وتعتبر ذات أهمية كبرى خاصة أنها تمثل سلة الغذاء الرئيسة لقطاع غزة المحاصر.وطالبت التحرير الفلسطينية، الجهات المانحة والإغاثية والمؤسسات الدولية بتقديم تعويضات للمزارعين الذين تعرضت أراضيهم ومنازلهم لخسائر كبيرة يصعب تعويضها على المدى القريب. كما طالبت الحكومة وسلطات الحكم المحلي ووزارة الزراعة والبلديات بتوفير آليات لتعويض المزارعين عن خسائرهم الفادحة وتعزيز صمودهم في تلك المناطق.