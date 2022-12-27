بالصور.. 16 قتيلاً في حادث مروع بالسودان









رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، عن مصرع 16 شخصًا وإصابة 19 آخرون جراء اصطدام حافلة بشاحنة على مشارف مدينة أم درمان.ونشرت الشرطة بيان على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تقول فيه إن الحادث "وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم حادث مروري في الطريق الغربي أم درمان بارا وذلك بمنطقة الشيخ حمد بالقرب من المويلح".ووفق ما أعلنه موقع (روسيا اليوم)، بأن البيان أضاف "تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة المويلح بين باص سياحي قادم من الفاشر إلى الخرطوم انحرف عن الشارع فاصطدم بعربة قلاب كانت تقف خارج الطريق".وأكد البيان على أن "شرطة مرور أم درمان حاضرة وعلى الفور تم إسعاف المصابين لمستشفى أم درمان ونقل الجثامين للمشرحة، وقد وضعت شرطة مرور أم درمان الترتيبات المرورية اللازمة".