مجدلاني ينفي تصريحات مفبركة حول مستحقات الأسر المستفيدة



كما دعا الوزير المواقع الإخبارية عامة ورواد مواقع التواصل خاصة إلى تحري الدقة في النشر واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية.



رام الله - دنيا الوطننفى وزير التنمية الاجتماعية، د.أحمد مجدلاني، في بيان صدر عن مكتبه صباح اليوم التصريحات التي تم نشرها على لسان الوزارة حول مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة.وقال مجدلاني في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن ما يتم تداوله بشأن الموضوع غير صحيح، وأنه لم يصدر من الوزارة أي تصريح يخص الموضوع على الإطلاق، وان ما حصل هو فبركة ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة".وأضح أنه "لم يتم نشر أي تصريح كما يدعي مروجو هذه الأخبار الكاذبة والملفقة، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً مضنية لتأمين صرف مخصصات الأسر المعوزة على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الحكومة والمرجح أن يكون ذلك في وقت قريب".وأضاف: "نسعى دائما إلى إبقاء مخصصات الأسر الفقيرة أولوية دائمة على الرغم من الأزمة المالية وعلى الرغم من إجراءات التقشف".