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هزة أرضية تضرب جنوب غرب محافظة الطور المصرية

هزة أرضية تضرب جنوب غرب محافظة الطور المصرية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محطة الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم، هزة أرضية ضربت على بعد 26 كيلو مترًا جنوب غرب الطور في مصر، حيث حذر المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهزة التي تم تسجيلها ستكون لها توابع على مدار يومين.

ونشر المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "سوف تكون هناك توابع لذلك الزلزال، لكن قوته أقل كثيرا من الزلزال الرئيسي، وقد لا يشعر بها أي من المواطنين، وسيكون ذلك خلال اليوم وغدًا على أقصى تقدير".

ووفق ما نشره موقع (روسيا اليوم)، بأنه كان عدد من المواطنين، بعدة محافظات في مصر، شعروا بهزة أرضية بعد الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء، كما تعرضت مدن البحر الأحمر الشمالية، الغردقة وراس غارب وراس شقير، للهزة الأرضية، التي شعر بها السكان بهذه المدن.

وأكد شهود عيان، بكل من محافظات القاهرة، والبحر الأحمر، وبني سويف وسوهاج والمنيا، وجنوب سيناء، وقوع الهزة الأرضية في محافظاتهم.

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