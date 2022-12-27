صورة.. إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن تفجير القدس الشهر الماضي





وأضاف: "لقد تابعت التحقيق المعقد عن كثب وتم تحديثي بتفاصيله، أهنئ (شاباك) والشرطة والجيش وجميع القوى الأمنية على التحقيق".





وختم لبيد بأن "الحرب ضد الإرهاب مستمرة طيلة الوقت"، وفق تعبيره.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن التفجير الذي حدث في مدينة القدس الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل إسرائيلييْن اثنين وإصابة آخرين.ونقل موقع (والا) الإسرائيلي، فإن جهاز (شاباك) وشرطة القدس قاموا بحل لغز عملية التفجير في القدس التي وقعت في المدينة قبل حوالي شهر.واعتقل (شاباك) المهندس إسلام فروح، متهماً إياه متهماً إياه بتنفيذ العملية وقال إنه من تنظيم الدولة.وأضاف أنه في إطار التحقيق، تم اعتقال مهندس من كفر عقب محسوب على تنظيم الدولة، وبعد الهجوم قام بإخفاء حوالي خمس عبوات ناسفة في منطقة "ميشور أدوميم".في السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته، يائير لبيد، إنه "بعد مجهود استخباراتي وتحقيقات مكثفة، اعتقلت الأجهزة الأمنية منفذ التفجيرات في القدس".