"بلديات الساحل" تساند طواقم بلدية دير البلح بتوسعة مجرى وداي السلقا في دير البلح





جاء ذلك بهدف التخفيف من تداعيات المنخفض الجوي، خاصة بعد فتح الجانب الإسرائيلي السدود المائية المحاذية للحدود الشرقية لقطاع غزة بدون سابق انذار.



هذا وقامت مصلحة مياه بلديات الساحل بتزويد بلدية دير البلح وبني سهيلا وجباليا والقرارة بمضخات شفط مياه الامطار المنتقلة للتعامل مع حالات طفح مياه الامطار.











كما قامت طواقم مصلحة المياه بالتعاون مع بلدية دير البلح بإصلاح خط صرف صحي بجوار وادي السلقا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إضافة الى التدخل العاجل من اجل تشغيل مضخات محطة المغراقة لضخ المياه العادمة وصيانة عاجلة لمحطة ضخ الحساينة في النصيرات.

رام الله - دنيا الوطنقامت طواقم مصلحة مياه بلديات الساحل وباستخدام آلياتها الثقيلة بمساندة طواقم بلدية دير البلح وفرق الطوارئ الحكومية العاملة على توسعة مجرى وداي السلقا في دير البلح.