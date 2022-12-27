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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير عماد فحل يشرع بإضراب عن الطعام للمطالبة بإنهاء عزله ونقله "للنقب"

هيئة الأسرى: الأسير عماد فحل يشرع بإضراب عن الطعام للمطالبة بإنهاء عزله ونقله "للنقب"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الثلاثاء، أن الأسير عماد فحل شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ خمسة أيام، وذلك للمطالبة بإنهاء عزله ونقله إلى الأقسام بمعتقل "النقب".

وبينت الهيئة في تقريرها أن سلطات الاحتلال تحتجز الأسير فحل داخل عزل "أيالون" بظروف اعتقالية ومعيشية قاسية، فهذا السجن يُعتبر من أسوأ المعتقلات على الإطلاق، والأسرى الذين يُجتجزون فيه يقاسون الأمرين فمعاملة السجانين سيئة، كما أنهم لا يسلمون من التفتيشات الاستفزازية المستمرة لزنازينهم.            

يشار إلى الأسير فحل من قرية كوبر قضاء رام الله، وكان جيش الاحتلال قد اعتقله خلال عام 2012 وصدر بحقه حكماً بالسجن الفعلي لـ (26 عاماً).   

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