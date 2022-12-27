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شؤون فلسطينية

شاهد: الدفاع المدني بغزة ينفذ 212 مهمة مختلفة منذ بدء المنخفض الجوي

شاهد: الدفاع المدني بغزة ينفذ 212 مهمة مختلفة منذ بدء المنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدفاع المدني بمحافظات قطاع غزة، بأن طواقمه نفذت 212 مهمة مختلفة، منذ بدء المنخفض الجوي مساء السبت الماضي وحتى صباح اليوم الثلاثاء.

ووفق بيان لوزارة الداخلية، بغزة، فقد تركزت طبيعة الحوادث الناتجة عن المنخفض الجوي، في تجمعات مياه الأمطار، وتطاير ألواح معدنية عن أسطح بعض المنازل، وسقوط أشجار، وسحب سيارات عالقة، وحرائق.

وأوضح تقرير صادر عن العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ أجرت ثماني جولات تفقدية لمناطق تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذها 91 مهمة شفط مياه من منازل وأبنية ومدارس ومستشفيات وتجمعات مياه مغلقة.

وأشار التقرير إلى أن فرق الإنقاذ عملت على سحب 18 سيارة لمواطنين علقت في تجمع لمياه الأمطار، كما عملت على تأمين 34 منزل تعرضت جدرانها للتشقق وسقوط أجزاء منها، وأزالت 16 شجرة سقطت على الطرق وكانت تعيق حركة المرور.

ولفت إلى أن فرق الإطفاء أخمدت 22 حريقًا، فيما نقلت طواقم الإسعاف 19 مواطنًا للمستشفيات لتقديم العلاج اللازم لهم، كما نفذت 4 مهام لإخراج عالقين جراء الأمطار.

وكان اللواء زهير شاهين مدير عام الدفاع المدني أوعز للجان العاملة الفرعية في جميع المحافظات بالانعقاد الدائم، وإجراء تقييم مستمر لحالة المنخفض، وتنفيذ جولات تفقدية للمناطق والشوارع المعرضة لغمر مياه الأمطار.



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