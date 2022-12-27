شاهد: الاحتلال يقتحم منزل رئيس نادي الأسير قدورة فارس ويدمر أجزاءً منه











رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، منزل رئيس نادي الأسير قدورة فارس ، خلال اقتحامها لبلدة سلواد، ودمرت بعض محتوياته.وسلمت قوات الاحتلال بلاغا للعائلة تطالب فيه ابنهم ورد، بتسليم نفسه.وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على اقتحام منزل فارس في بلدة سلواد شرق رام الله .وأوضحت الهيئة أن عملية اقتحام البيت تمت بطريقة وحشية ، حيث تعمد الجنود العبث بمحتويات المنزل وتخريب الأثاث، وتفتيشه بطريقة استفزازية .وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات والإجراءات اللا أخلاقية واللاإنسانية، تأتي في سياق همجية وعنصرية هذا الاحتلال، الذي يحاول التفرد والانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني .يذكر أن بلدة سلواد تعرضت لاقتحام بشع ، حيث تم اعتقال 10 مواطنين كما تعرضت منازلهم جميعا للعبث والتخريب .