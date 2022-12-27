مواطن يناشد الرئيس عباس بتسهيل تنسيقات سفر طفلته لتركيا لتلقي العلاج
ناشد والد الطفلة المريضة ايلينا العف سكان مدينة غزة والتي ترقد الان في مستشفى شعاري تسيديك، الرئيس محمود عباس بتسريع تحويلة العلاج لطفلته لدولة تركيا.
وقال والد الطفلة المريضة: إنه "يرقد وطفلته في مستشفى شعاري تسيديك في القدس بسبب نزيف شديد في الأوردة والشرايين التابعة للكبد".
وتابع: إن "هذا النزيف ناتج عن تضخم وتلف الكبد، وقد خضعت لعدة عمليات لحصر ووقف النزيف".
وأوضح أن الاطباء قد لجأوا لحل مؤقت وغير مضمون لزراعة أنبوب يخفف من ضخ الدم على الشريان الرئيسي، وقد أفادوا بحاجتها لعملية زراعة كبد بشكل عاجل لعدم حصول نزيف مرة أخرى حيث انه من الصعب السيطرة عليه.
وبين أنها بحاجة للسفر إلى تركيا لتتمكن من الزراعة فإننا نناشد سيادتكم في مساعدتنا في تأمين، التغطية اللازمة والتنسيقات الكاملة لعلاج ابنتي ايلينا وانقاذ حياتها.
رقم التواصل مع والد ايلينا 0597998402
وأضاف: أنه يوجد بهذا الملف معلومات صحية حول الوضع الصحي لابنته، للتحميل اضغط هنا
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