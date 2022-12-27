الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية



ومن بلدة سلواد أيضاً، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمر باسم حامد، والمواطن أنس حماد، والمواطن محمد عبد الكريم حماد، والمواطن أنس يوسف جماعين، والمواطن يوسف العنيد، والمواطن عبد الرحيم جاسر، والمواطن براء حامد، والمواطن صالح حامد، والمواطن عماد عيسى عفيف.



ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الرحيم بشكار، والمواطن أنس الخنفة، والمواطن إسلام الخنفة، والمواطن أمير العزيزي شقيق الشهيد محمد العزيزي، والأسير المحرر جهاد أحمد، والمواطن إبراهيم موسى الخراز.



ومن جبع جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عز الترك، والمواطن يزن عماد العالم، كما اعتقلت أمين بسام جرابعة من بيتين شرق رام الله.



وتشن قوّات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، حملة اعتقالات ودهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس.



يُذكر أنها اعتقلت خلال العام الماضي، نحو (8000) فلسطينياً، من بينهم أكثر من (1300) قاصر، وطفل، و(184) من النّساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (1595) أمر اعتقال إداري.







رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، طالت أكثر من 22 مواطناً، وتركزت الاعتقالات في بلدة سلواد برام الله، ومدينة نابلس.وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأنه عُرف من بين المعتقلين حتى اللحظة، المواطن موسى ياسر حامد من سلواد شرق رام الله، والمواطن حنظلة سمير حماد، والمواطن عاصف عمر حامد، والمواطن ليث رائد حامد من سلواد.